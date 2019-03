VIDEO F1 | Highlights Qualifiche GP Bahrein 2019 | prima fila Ferrari | Charles Leclerc

Pagelle Udinese-Genoa 2-0 : voti - tabellino e highlights del match – VIDEO : Pagelle UDINESE GENOA – Un grande Mandragora trascina l’Udinese verso la vittoria, nel secondo anticipo della giornata numero 29 di campionato, contro il Genoa in quello che era a tutti gli effetti uno scontro salvezza. I tre punti erano di vitale importanza per i friulani che, in caso di ko, domani sarebbero potuti essere risucchiati […] L'articolo Pagelle Udinese-Genoa 2-0: voti, tabellino e highlights del match – VIDEO ...

VIDEO Udinese-Genoa 2-0 - Highlights - gol e sintesi. Okaka e Mandragora regalano un pezzo di salvezza ai bianconeri : L’Udinese regola il Genoa nell’anticipo della 29ma giornata della Serie A di calcio delle ore 15.00 con un gol per tempo: apre al 4′ Okaka, chiude al 62′ Mandragora con un gran gol. Per i friulani si tratta di tre punti pesantissimi in ottica salvezza, mentre il Genoa non riesce ancora a tirarsi fuori dalla lotta per evitare la retrocessione. Highlights Udinese-Genoa 2-0 IL VANTAGGIO DI Okaka #Udinese 1:0 #Genoa | ...

VIDEO GP Argentina MotoGP 2019 - prove libere 2 : highlights e sintesi. Dovizioso in testa - Valentino Rossi precede Marquez : Andrea Dovizioso ha stampato il miglior tempo nelle prove libere 2 del GP d’Argentina, seconda tappa del Mondiale MotoGP. Il pilota della Ducati si è scatenato nel finale della sessione e ha così preceduto tutti i rivali dando un chiaro segnale in vista delle qualifiche e della gara, il forlivese sembra essere in gran forma dopo il successo in Qatar e proverà a replicarsi su un tracciato storicamente non così amico. Marc Marquez ha ...

Pagelle Sampdoria-Milan : voti - tabellino e highlights del match – VIDEO : Pagelle SAMPDORIA MILAN – Nella Sampdoria Giampaolo deve fare i conti con infortuni e problemi. Manolo Gabbiadini ha smaltito il leggero stato febbrile, mentre Ekdal e Vieira sono usciti per infortunio dalle ultime sfide con le rispettive nazionali. Taglio al ginocchio per lo svedese, botta al ginocchio per l’inglese. Gli esami hanno evidenziato due ferite […] L'articolo Pagelle Sampdoria-Milan: voti, tabellino e highlights del match ...

Pagelle Juventus-Empoli : voti - tabellino e highlights del match – VIDEO : Pagelle JUVENTUS EMPOLI – Nella Juventus di Allegri Ronaldo salterà l’Empoli. Il portoghese è rientrato a Torino per iniziare a recuperare dalla lieve lesione ai flessori della coscia destra che gli impedirà di scendere in campo nel match di Serie A. Con Mandzukic tornato in condizione e con un Kean pronto a continuare la sua […] L'articolo Pagelle Juventus-Empoli: voti, tabellino e highlights del match – VIDEO proviene da Serie A ...

Pagelle Udinese-Genoa : voti - tabellino e highlights del match – VIDEO : Pagelle UDINESE GENOA – Nell’Udinese esonerato Davide Nicola sulla panchina torna Igor Tudor. Come riporta Sky Sport il mister bianconero ha fatto il punto sulla situazione di alcuni giocatori. Okaka sta migliorando e si è allenato bene, D’Alessandro non è ancora totalmente a posto. Ai box anche Badu e Hallfredsson. Migliora Behrami che dovrebbe tornare […] L'articolo Pagelle Udinese-Genoa: voti, tabellino e highlights del match – ...

Pagelle Chievo-Cagliari 0-3 : voti - tabellino e highlights del match – VIDEO : Pagelle CHIEVO CAGLIARI – Il Cagliari domina al Bentegodi e conquista 3 punti pesantissimi in ottica salvezza, visto che grazie a questa vittoria gli isolani salgono a 33 punti in classifica. Gli uomini di Rolando Maran sbloccano l’incontro al 17′ con un colpo di testa vincente di Pisacane. Sedici minuti più tardi arriva il raddoppio […] L'articolo Pagelle Chievo-Cagliari 0-3: voti, tabellino e highlights del match – ...

VIDEO F1 - Highlights prove libere 2 GP Bahrein 2019 : Vettel e Leclerc dominano - Ferrari scatenate : Ferrari scatenate durante le prove libere 2 del GP del Bahrein 2019, Sebastian Vettel ha firmato il migliore tempo davanti a Charles Leclerc di 35 millesimi. Show delle Rosse che sembrano essere le macchine da battere visto che hanno demolito le Mercedes di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas. Di seguito il VIDEO con gli Highlights delle prove libere 2 del GP del Bahrein 2019. VIDEO Highlights prove libere 2 GP Bahrein ...

VIDEO F1 - Highlights prove libere GP Bahrein 2019 : dominio Ferrari - Vettel e Leclerc davanti a tutti : Il weekend riservato al GP del Bahrein 2019 è incominciato nel miglior modo possibile per la Ferrari. Al Sakhir, dove in questo fine settimana andrà in scena la seconda tappa del Mondiale F1, le due Rosse hanno subito ruggito e si sono dimostrate in grandissima forma: la Scuderia di Maranello è chiaramente la grande favorita per la conquista della vittoria. Charles Leclerc ha timbrato il miglior tempo nelle prove libere 1 precedendo Sebastian ...

VIDEO/ Milano Fenerbahce - 90-104 - : highlights della partita - Basket Eurolega - : Video Milano Fenerbahce, 90-104,: gli highlights della partita di Basket, disputata nella 29giornata dell'Eurolega. Tonfo casalingo dell'Ea7.

Pagelle Chievo-Cagliari : voti - tabellino e highlights del match – VIDEO : Pagelle CHIEVO CAGLIARI – La partita di domani non sembra avere molta importanza per il Chievo Verona, che sembra oramai senza speranze con un distacco di 13 punti a solo dieci giornate dalla conclusione della Serie A. Il Cagliari, invece, giunge al match con i clivensi forte del successo ottenuto contro la Fiorentina che ha […] L'articolo Pagelle Chievo-Cagliari: voti, tabellino e highlights del match – VIDEO proviene da Serie A ...

VIDEO Milano-Fenerbahce 90-104 - Highlights e sintesi Eurolega 2019. L’Olimpia crolla al Forum : L’Olimpia Milano è stata sconfitta 104-90 dal Fenerbahce nella 29a giornata di Eurolega. Un ko pesantissimo per la squadra di Simone Pianigiani, che ora rischia di non qualificarsi per i playoff. Di seguito le immagini salienti della sfida del Forum GLI Highlights DI Milano-Fenerbahce 90-104

Highlights Italia-Liechtenstein 6-0 - VIDEO - gol e sintesi. Doppietta Quagliarella - Kean incontenibile : L’Italia ha sconfitto il Liechtenstein per 6-0 nel match valido per le qualificazioni agli Europei 2020 e si conferma al comando del gruppo J, a quota sei punti con due lunghezze di vantaggio su Grecia e Bosnia Erzegovina che hanno pareggiato nello scontro diretto per 2-2. Allo Stadio Tardini di Parma gli azzurri non hanno avuto particolari problemi contro un avversario modesto e dominato nel primo tempo chiuso sul risultato di 4-0, i ...

VIDEO Italia-Liechtenstein 6-0 - Highlights - gol e sintesi Qualificazioni Europei 2020. Doppietta di Quagliarella - segna Kean : L’Italia ha sconfitto il Liechtenstein per 6-0 nel match valido per le Qualificazioni agli Europei 2020 di calcio. Gli azzurri si sono imposti con grande autorevolezza allo Stadio Tardini di Parma contro un avversario modesto che non incuteva particolari timori, la nostra Nazionale sale al comando del girone con due vittorie all’attivo. Sensi ha sbloccato il risultato con un bel colpo di testa al 17′, pochi minuti dopo è ...