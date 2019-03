Serie A | Bologna - Sassuolo | rossoblu vincenti a 2 | 10

Probabili Formazioni Bologna vs Sassuolo - Serie A 31-3-2019 e info : Serie A, 29a giornata, Probabili Formazioni ed info di Bologna vs Sassuolo, 31-3-2019Derby emiliano molto delicato in ottica salvezza. Il Bologna è sempre terz’ultimo, ma ha trovato due vittorie consecutive che l’hanno riportato vicinissimo al trenino Empoli-Spal-Udinese, tutte a portata di schioppo. Oltre questa piccola muraglia c’è proprio il Sassuolo, in netta caduta come certificato dal 3-5 interno patito dalla Samp e a secco di vittorie ...

Serie A Bologna - Mihajlovic : «Sassuolo squadra forte - ma possiamo vincere» : Bologna - Sinisa Mihajlovic , tecnico del Bologna , ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del derby con il Sassuolo. Queste le parole del serbo: ' La sosta non ci ha aiutato - ammette -, è ...

Basket - Serie A1 - 24a giornata : dal derby Milano-Cantù all’importante Sassari-Bologna - passando tra novità e situazioni critiche : Sembra passata un’eternità, e invece non è nemmeno trascorsa una settimana dall’ultimo turno di Serie A. E’ successo di tutto alla vigilia della ventiquattresima giornata, che offre nel proprio calendario il derby Milano-Cantù e un’intensa sfida in zona playoff tra Sassari e Bologna: andiamo a vedere con precisione tutto quel che riguarda le sedici società in scena questo weekend. DOLOMITI ENERGIA TRENTINO-FIAT TORINO ...

Serie A Sassuolo - Peluso : «Bologna? Per noi è fondamentale» : Sassuolo - "Loro con il nuovo allenatore stanno trovando continuità: e a gennaio sono anche intervenuti pesantemente sul mercato: servirà il piglio giusto da parte nostra". Federico Peluso , difensore ...

Serie A Bologna - lavoro differenziato per Pulgar e Santander : Bologna - Proseguono a lavorare i rossoblù in vista dell'importante derby di domenica prossima con il Sassuolo , già ventiduemila i biglietti venduti , con una seduta di allenamento pomeridiana. A ...

Biglietti Bologna-Sassuolo - ecco come acquistare i tickets della sfida della 29esima giornata di Serie A : Si disputerà domenica alle ore 18 il match tra Bologna e Sassuolo, valido per la giornata numero 29 del campionato di Serie A 2018-2019. Teatro della sfida è l’impianto di casa della società rossoblu, lo stadio Renato Dall’Ara. La partita è delicatissima per il Bologna, terzultimo a quota 24 e in furiosa lotta per togliersi dalla zona retrocessione, ma anche per il Sassuolo la via è piuttosto impervia, dal momento che è tredicesimo a ...

Basket - Serie A 2019 - 23a giornata : Aradori si accende - la Virtus Bologna anche - Pesaro sconfitta per 78-70 al PalaDozza : L’anticipo della 23a giornata del campionato di Serie A 2018-2019 va alla Segafredo Virtus Bologna, che difende il parquet amico del PalaDozza con una vittoria sulla VL Pesaro per 78-70, mai in discussione dal quinto minuto del primo quarto fino al termine dell’incontro. Top scorer dei bianconeri è Pietro Aradori con 19 punti, seguito da Dejan Kravic con 12 e dalla coppia Tony Taylor-Amath M’Baye con 10. 5 punti per Mario ...

Serie A Basket – La Virtus Bologna non dà scampo a Pesaro - gli emiliani vincono l’anticipo della 23ª giornata : Seconda vittoria consecutiva per gli uomini di Sacripanti che agganciano momentaneamente l’ottavo posto in classifica La 23ª giornata del campionato di Serie A di Basket si apre con la vittoria nell’anticipo della Virtus Bologna, che non lascia scampo a Pesaro. Gli uomini di Sacripanti si impongono con il punteggio di 78-70, agganciando momentaneamente l’ottavo posto in classifica che vale l’accesso ai playoff ...

Bologna-Pesaro Serie A basket : dove vederla in streaming o in tv : Bologna-Pesaro Serie A basket: dove vederla in streaming o in tv Segafredo Virtus Bologna-VL Pesaro tornano insieme a tutta la massima Serie italiana di basket con la palla a due che arriverà Sabato 23 Marzo alle 20.30 presso il Pala Dozza di Bologna. Bologna-Pesaro: la difesa sarà la chiave della transizione La Virtus, dopo la partita con Torino, sembra aver trovato una nuova solidità difensiva e da ciò ne giova sicuramente anche ...

Serie A Bologna - tris di riscatti : Soriano - Sansone e Orsolini : La sua richiesta, però, sembra destinata a [...] LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO SULL'EDIZIONE DIGITALE DEL CORRIERE DELLO SPORT Tutto sul Bologna Classifica Serie A

Bologna - bimba di 8 anni segue la Serie ‘Braccialetti rossi’ e dona 70 centimetri di capelli ai malati di cancro : Seguiva la serie Braccialetti rossi, che racconta le vicende di alcuni ragazzi ricoverati in ospedale con gravi malattie, e domandava alla mamma perché alcuni pazienti avessero i capelli e altri no. Così Mavì, una bimba di otto anni di Crevalcore, in provincia di Bologna, ha deciso di donare 70 centimetri dei suoi capelli rossi alla Banca dei capelli, associazione che crea parrucche con capelli veri per i malati oncologici. L’obiettivo ...

Basket Serie A : Torino ko contro la Virtus Bologna - Venezia sbanca Milano : Torino - La ventiduesima giornata del campionato di Serie A di Basket si apre nel segno della Virtus . Bologna onora al meglio la memoria di Alberto Bucci , ex coach e presidente delle Vu Nere, ...

Serie A Basket – Pesante ko interno per Torino - la Virtus Bologna si impone 64-80 : I padroni di casa incappano nel terzo ko consecutivo, lasciando via libera agli emiliani che agganciano il settimo posto in classifica La Virtus Bologna interrompe una striscia di tre sconfitte consecutive, vincendo il lunch match della ventiduesima giornata del campionato di Serie A di Basket. Niente da fare per Torino che, davanti ai propri tifosi, incappa nell’ennesimo ko di questa stagione, restando al quattordicesimo posto in ...

Video/ Torino Bologna - 2-3 - : highlights e gol della partita - Serie A - : Video Torino Bologna, -,: highlights e gol della partita di Serie A, anticipo serale della 28giornata. Le immagini salienti dallo stadio Olimpico.