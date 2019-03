Po in secca come ad agosto | esce allo scoperto un tappeto di plastica

Siccità - è allerta in Nord Italia : il Po è in secca come se fosse Ferragosto : Pregare il cielo perché venga a piovere per evitare che succeda come nel 2017, “uno degli anni peggiori del secolo” che ha causato due miliardi di euro di danni all’agricoltura. Se la pioggia poi scendesse “a lungo e in modo costante“, sarebbe ancora meglio per gli agricoltori dell’Emilia-Romagna che da mesi stanno aspettando l’arrivo del maltempo, mentre invece la situazione è allarmante: ...

Cedolare secca negozi 2019 : come registrare il contratto di affitto : È finalmente stato approvato dall’Agenzia delle entrate il nuovo modello RLI per la registrazione dei contratti di affitto immobili, compresi quelli affittati con il regime di Cedolare secca negozi 2019. Fino a oggi, in mancanza di questo modello telematico, era stata comunicata come unica possibilità di registrazione, la necessità di compilare il vecchio Modello RLI per la richiesta registrazione e adempimenti successivi, consegnandolo ...

Cedolare secca negozi 2019 - registrazione cartacea con il Modello RLI : come fare : Chi vuole aderire in modalità online alla Cedolare secca negozi 2019 per negozi dovrà attendere ancora un po’. Tarda infatti ad arrivare il sistema di registrazione contratto telematico e il software che lo consente. Non resta quindi che affidarsi all’unico modo attualmente a disposizione: la compilazione del Modello RLI per la richiesta registrazione e adempimenti successivi. Vediamo in dettaglio come funziona la Cedolare secca per gli affitti ...