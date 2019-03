Formula 1 | Gp Bahrain pole Leclerc davanti Vettel | prima fila Ferrari

Formula 1 – Raikkonen analizza le qualifiche del Bahrain : “stiamo facendo un buon lavoro - vediamo come andrà” : Kimi Raikkonen commenta le due qualifiche in Bahrain, il pilota finlandese non completamente soddisfatto dalla sua prestazione nel deserto Nel pomeriggio sono andate in scena le qualifiche del Gp del Bahrain, che hanno visto grandi protagoniste le Ferrari. In particolare a brillare nel deserto mediorientale è stato Charles Leclerc, alla sua prima pole position di carriera. Kimi Raikkonen, che ha lasciato nella la scorsa stagione il posto ...

Formula 1 – Vettel sotto investigazione in Bahrain : la decisione dei commissari : Vettel tira un sospiro di sollievo: la decisione dei commissari di gara dopo la convocazione del tedesco a seguito delle qualifiche del Gp del Bahrain La Ferrari e Sebastian Vettel hanno sudato freddo dopo le qualifiche del Gp del Bahrain: il tedesco del team del Cavallino è stato chiamato dai commissari sportivi per fare chiarezza su una presunta irregolarità. Vettel ha quindi rischiato di essere penalizzato, ma la sua spiegazione è stata ...

Formula 1 – Leclerc conquista la pole in Bahrain : il gesto di Vettel è da applausi [VIDEO] : Charles Lecler euforico: il giovane monegasco conquista la sua prima pole position in Bahrain. Il gesto di Vettel dopo le qualifiche sul circuito di Al Sakhir è da applausi Festa rossa sul circuito di Al Sakhir per la prima fila tutta Ferrari nelle qualifiche di oggi del Gp del Bahrain. Charles Leclerc ha conquistato la sua prima pole position, diventando così il secondo pilota più giovane ad ottenerla, dopo il suo compagno di squadra ...

Formula 1 – Leclerc pazzo di gioia in Bahrain : il team radio dopo la prima pole del monegasco [VIDEO] : Il team radio di Charles Leclerc dopo la conquista della pole position del Gp del Bahrain Charles Leclerc ha conquistato oggi una pazzesca pole position sul circuito di Al Sakhir: si tratta della prima pole per il pilota monegasco della Ferrari, che diventa così il secondo pilota più giovane della storia ad aver conquistato la prima posizione della griglia di partenza dopo il suo compagno di squadra. Una prima pole position davvero ...

Formula Uno - dove vedere il GP del Bahrain in TV e in streaming : La stagione 2019 di Formula Uno è giunta al secondo appuntamento in programma n Bahrain, una pista che sembra portare bene alla Ferrari, desiderosa di riscatto dopo la prova al di sotto delle aspettative in Australia. Le aspettative dei tifosi del “Cavallino” sono state rispettate finora con i due piloti che si sono piazzati nelle […] L'articolo Formula Uno, dove vedere il GP del Bahrain in TV e in streaming è stato realizzato ...

Formula 1 - la griglia di partenza del GP del Bahrain : Charles Leclerc conquista la sua prima storica pole position in carriera, mettendosi davanti a tutti in griglia per il Gran Premio del Bahrain . Il secondo pilota più giovane nella storia della ...

Formula 1 – Leclerc show sul circuito di Al Sakhir : la griglia di partenza del Gp del Bahrain : Prima fila Ferrari sul circuito di Al Sakhir: la griglia di partenza del Gp del Bahrain, secondo appuntamento della stagione 2019 di Formula 1 Un sabato scoppiettante sul circuito di Al Sakhir: Charles Leclerc ha conquistato la sua prima pole position, diventando il secondo poleman più giovane della storia dopo Sebastian Vettel. E’ proprio il tedesco della Ferrari a piazzarsi alle spalle del suo compagno di squadra, firmando così una ...

Formula 1 – La sincerità di Wolff in Bahrain è spiazzante : “il ritorno delle Ferrari? Preferivo stravincere” : Le parole di Toto Wolff dopo le qualifiche del Gp del Bahrain che hanno visto le Ferrari dominare Un sabato scoppiettante sul circuito di Al Sakhir: Charles Leclerc ha conquistato la sua prima pole position, diventando il secondo poleman più giovane della storia dopo Sebastian Vettel. E’ proprio il tedesco della Ferrari a piazzarsi alle spalle del suo compagno di squadra, firmando così una prima fila tutta rossa in Bahrain, davanti ...

Formula Uno - la Ferrari vola in Bahrain : prima pole in carriera per Leclerc : Mattia Binotto l'aveva detto nei giorni scorsi: "La Ferrari ha fatto delle correzioni e già dal prossimo gran premio vedremo dei miglioramenti". Il team principal del Cavallino aveva ragione dato che tra le prove libere e le qualifiche Charles Leclerc e Sebastian Vettel hanno sempre primeggiato. La pole position, la prima della carriera, è andata al giovanissimo pilota monegasco che dimostra così di avere la stoffa del campione. Il 21enne, ...

Formula 1 – Verstappen deluso dopo le qualifiche in Bahrain : “pessimo tutto il weekend - forse impossibile fare meglio” : Max Verstappen deluso per il suo 5° posto nelle qualifiche del Gp del Bahrain: il pilota Red Bull descrive come ‘pessimo’ l’intero weekend Dietro la doppietta Ferrari-Mercedes, si piazza Max Verstappen, apparso alquanto corrucciato dopo l’esito delle qualifiche del Gp del Bahrain. Solo un 5° posto per il pilota olandese che, ai microfoni di Sky Sport, ha descritto come pessimo l’intero weekend disputato fin ...

Formula 1 qualifiche Bahrain - Ferrari 'pigliatutto' : Leclerc in pole - Vettel secondo : Ci si aspettava una pronta reazione da parte della Ferrari dopo il debutto incolore in Australia, e la risposta da parte della scuderia di Maranello è arrivata. Al termine delle qualifiche del Gran Premio del Bahrain, infatti, le "rosse" hanno conquistato la prima fila, con un esaltante Charles Leclerc in pole-position, la prima non solo a bordo della monoposto italiana, ma anche della sua giovane carriera in Formula 1. Il monegasco ha ...

Formula 1 – Prima fila Ferrari in Bahrain - la soddisfazione di Binotto : “contento per come ha reagito la squadra” : Prima fila Ferrari e nuovo record della pista: la soddisfazione di Mattia Binotto dopo le qualifiche del Gp del Bahrain La Ferrari ha uscito fuori il carattere: dopo un esordio stagionale non proprio positivo, Leclerc e Vettel hanno fatto vedere ciò di cui sono capaci, prendendosi la Prima fila del Gp del Bahrain nelle qualifiche di oggi pomeriggio. E’ il pilota monegasco il poleman sul circuito di Al Sakhir, seguito dal suo compagno ...

Charles Leclerc della Ferrari partirà in pole position nel Gran Premio di Formula 1 del Bahrain : Charles Leclerc, pilota monegasco della Ferrari, partirà in pole position nel Gran Premio di Formula 1 del Bahrain, il secondo del Mondiale. Dietro di lui partiranno il suo compagno di scuderia Sebastian Vettel e il campione in carica Lewis Hamilton.

Formula 1 Bahrain 2019 live - qualifiche in diretta dalle 16 : Grande attesa per la Ferrari nelle qualifiche del Gp del Bahrain 2019 . Le Rosse hanno letteralmente dominato le prove libere, facendo segnare i migliori tempi in tutte e tre le sessioni. Dopo un ...