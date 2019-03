Donna di 42 anni muore soffocata da un osso di pollo

Taranto - Donna di 85 anni aggredita da un rottweiler : è grave : Una donna di ottantacinque anni è stata aggredita da un cane rottweiler in una villa di Lama, frazione di Taranto. La donna è ricoverata all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto: le sue condizioni sarebbero gravissime. In corso indagini per capire se il cane appartenesse alla famiglia dell'anziana o ad altre persone.Continua a leggere

"Niente sesso fino ai suoi 14 anni - volevo rispettare la legge" : la difesa della prof. Lui : "Quella Donna mi ha rovinato la vita" : "volevo rispettare la legge. Per questo non ho avuto rapporti lui fino a quando non ha compiuto 14 anni". così si è difesa davanti al magistrato la 31enne di Prato rimasta incinta in seguito alla ...

La storia di Hattie Retroage : “Sesso a 82 anni? Con uomini giovani. Ogni Donna onori il proprio corpo : masturbatevi per l’amor di Dio” : Sono una cougar, ho 82 anni, vivo a New York e amo il sesso. Le confessioni piccanti di Hattie Retroage sono state raccolte in un’intervista dal Daily Mail. Un vero e proprio ciclone di vivacità e voracità sessuale che per gli over 80 non sembra avere eguali. Hattie, tra l’altro, è un’appassionata utente di Tinder. Ed è quindi online che corrono le nuove frontiere degli incontri anche per chi non è nativo digitale. “Mai avuto un incontro con un ...

Prato - arrestata la Donna che ha avuto un figlio con l’allievo di 14 anni «Si indaga su contatti con altri minori» : La donna, 31 anni, è accusata di «violenza sessuale». «Il ragazzino non voleva più vederla e lei minacciava di togliersi la vita». indagato anche il marito

Arrestata a Prato la Donna che ha avuto un figlio dal ragazzo di 15 anni a cui dava ripetizioni : Un’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari è stata notificata alla donna di 31 anni accusata di «atti sessuali con minore», al centro dell’inchiesta della procura di Prato che dall’8 marzo indaga sul rapporto tra lei e un 15enne al quale dava ripetizioni private. Il ragazzino - come dimostrato dall’esame del Dna - è anche padre dell’ultimo f...

Dopo 4 anni di silenzio - MaDonna esce col nuovo singolo : Finalmente Dopo quattro anni di black out, interrotti ogni tanto da qualche sua eclatante apparizione a sorpesa a party, feste e premiere, il grande ritorno di Madonna sulle scene è imminente. L'...

FINALE EMILIA - Donna 50 ANNI UCCISA A COLTELLATE/ Omicidio Modena : fermato il nipote : Modena, DONNA di 50 ANNI UCCISA a COLTELLATE in casa: pare sia stata sgozzata. Sospetti sul nipote: è stato fermato. Le ultime notizie sull'Omicidio

Donna di 50 anni uccisa a coltellate in casa dal nipote : «Raptus omicida» : Una Donna è stata uccisa a coltellate in un appartamento di Finale Emilia (Modena). A quanto si apprende, secondo le prime ricostruzioni, la Donna, sarebbe stata uccisa dal nipote, un 36enne....

Donna di 50 anni uccisa a coltellate in casa dal nipote : Una Donna è stata uccisa a coltellate in un appartamento di Finale Emilia (Modena). A quanto si apprende, secondo le prime ricostruzioni, la Donna, sarebbe stata uccisa dal nipote, un 36enne....

La Spezia - Donna di 60 anni accoltellata dal marito : uomo arrestato : A La Spezia, in provincia di Montebello, tra la notte di mercoledì 20 e giovedì 21 marzo, una donna di 60 anni, Daniela Chiappini, è stata accoltellata da suo marito, Franco Franconi di 61 anni. Sembrerebbe che tra i due fosse scoppiata una lite a causa della temperatura della caldaia. La coppia è titolare di uno studio dentistico ed è benestante. La tragedia è avvenuta nella villa dei coniugi ubicata sulla collina di Montebello, presso il ...

Cinema al Maxxi : "Sogni - sesso e cuori infranti" - il docufilm di Giagni racconta la Donna italiana negli anni Cinquanta : Sogni, sesso e cuori infranti è un titolo che potrebbe evocare la tradizione del poema cavalleresco. Ma per delineare il ruolo della donna italiana negli anni Cinquanta, il regista Gianfranco Giagni ha invece sapientemente costruito un documentario in forma di commedia sentimentale dai risvolti amari, attingendo all'enorme materiale offerto dalle lettere inviate alle varie riviste femminili; a selezionarlo e comporlo in racconto hanno ...

Like a Prayer - ecco 10 cose da sapere sull’album di MaDonna che compie 30 anni : Il suono di una chitarra distorta. Una porta che sbatte. Le note di un organo e la voce di Madonna. “La vita è un mistero, ognuno deve stare da solo. Ti sento chiamare il mio nome, e mi sembra come di stare a casa”. È così che si apre Like a Prayer, il suo quarto album, quello più adulto, quello della conferma a livello musicale. E uno dei suoi video più discussi. Like a Prayer usciva il 21 marzo 1989, e ha già 30 anni. Il look di Madonna è più ...

La Donna più anziana ha 116 anni : nonna Peppa la più longeva in Europa : Non a caso nonna Peppa, così come è chiamata Giuseppa, è la donna vivente più anziana d'Italia e d'Europa, seconda al mondo, alle spalle della giapponese Kane Tanaka, nata il 3 gennaio del 1903,, ...

Festa in Puglia per la Donna piu' longeva d'Italia : compie 116 anni Maria Giuseppa Robucci : Giornata di Festa a Poggio Imperiale, in provincia di Foggia, per il compleanno della persona più anziana d'Europea. Maria Giuseppa Robucci spegne oggi 116 candeline. Nata nel lontano 20 marzo...