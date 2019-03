Speranze e paure di un villaggio del Mali

internazionale

(Di venerdì 29 marzo 2019)“Solo quando saremo liberi di viaggiare tutto questo finirà”. Se esistessero vie legali per arrivare in Europa, i giovaniani non si affiderebbero a trafficanti senza scrupoli. Il primo episodio della serie sulle frontiere Storie InterRotte. Leggi

