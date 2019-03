Ultime Notizie Roma del 27-03-2019 ore 14 | 10

Ultime Notizie Roma del 27-03-2019 ore 13 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio Confindustria dare le previsioni per il 2019 vedono Italia ferma sulla quale pesano anche una manovra poco rientrata la crescita il progressivo crollo della fiducia delle imprese per gli industriali quest’anno la domanda interna risulta era per me una recensione potrà essere visitata solo grazie all’espansione della domanda a destra e se il ...

Ultime Notizie Roma del 27-03-2019 ore 12 : 10 : Roma Daily News radiogiornale Bentornati dalla redazione in studio Roberta tre gruppi criminali legati alla famiglia Santapaola Ercolano che gestivano una piazza di spaccio nel Popolare rione di San Giovanni Galermo di Catania sono stati disarticolati dalla polizia che ha arrestato 24 persone nei loro confronti il gip su richiesta della procura Distrettuale emesso un’ordinanza cautelare che ipotizza a vario titolo i reati di associazione ...

Ultime Notizie Roma del 27-03-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio ordinanza di custodia cautelare domiciliare stata notificata la professoressa di 31 anni accusata di atti sessuali con minore al centro di un’inchiesta della Procura di Prato sulla foto per lei è un quindicenne quale dava ripetizioni private il ragazzino come dimostrato dalle esame del DNA è anche padre dell’ultimo figlio della donna ...

Ultime Notizie Roma del 27-03-2019 ore 09 : 10 : Romadailynews radiogiornale una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio inverno mite più contrazione dei prezzi all’ingrosso significa Maxi calo delle bollette di luce e gas dal primo di aprile in base all’ultimo aggiornamento dell’autorità per l’energia per i clienti sul mercato tutelato si potrà contare su un netto ribasso del 8,5% per le bollette della luce del 9,9% del gas Cambiamo argomento un ...

Ultime Notizie Roma del 27-03-2019 ore 08 : 10 : Romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio per la concessione della cittadinanza italiana la mia dammi due giudice di origini nordafricane che hanno dato l’allarme dal bus sequestrato ieri via libera di Salvini come se fossero miei figli hanno dimostrato di aver capito i valori di questo paese ha detto il Ministro dell’Interno Sono felice di averlo convinto a ferma di maglia ...

Pensioni Ultime Notizie : taglio assegni d’oro a giugno - chi prende meno : Pensioni ultime notizie: taglio assegni d’oro a giugno, chi prende meno Gli appuntamenti più importanti sul fronte Pensioni arriveranno ad aprile: i primi accrediti per i pensionati con Quota 100, i caricamenti sulla Carta Reddito di Cittadinanza. Eppure l’Inps tiene già una circolare operativa pronta che riguarda il taglio delle Pensioni d’oro, ovvero di quegli assegni che superano i 100.000 euro annui. Il taglio dovrebbe partire dal ...

Ultime notizie/ Ultim'ora di oggi. Ramy - Salvini : 'Sì a cittadinanza' - 26 marzo 2019 - : Ultime notizie di oggi, mercoledì 27 marzo 2019: ok di Salvini alla cittadinanza per Ramy. Giù le tariffe di luce e gas. Ok Ue a riforma copyright.

Ultime Notizie Roma del 27-03-2019 ore 07 : 10 : Roma Daily News radiogiornale mercoledì 27 marzo Buongiorno dalla redazione La Francesco Vitale in studio al via l’iter per la concessione della cittadinanza italiana rami adham due tredicenni di origini nordafricane che hanno dato l’allarme dal bus sequestrato ieri in via libera di Salvini è come se fossero miei figli ha dimostrato di aver capito i valori di questo paese ha detto il Ministro dell’Interno Sono felice di ...

Scuola - concorso secondaria e precariato docenti Ultime Notizie : Azzolina ‘No a false aspettative’ : L’onorevole Lucia Azzolina, attraverso un video pubblicato su Facebook, ha risposto alle numerose lamentele dei docenti di terza fascia in merito alla loro particolare situazione. L’esponente del Movimento 5 Stelle, nella premessa, ha specificato di voler rispondere ai docenti, nonostante vi sia un referente (il ministro Marco Bussetti) oltre al fatto che un altro esponente della Lega, il senatore Pittoni, ha creato confusione ...

Ultime Notizie Roma del 26-03-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buona serata dalla redazione da Francesco Vitali studio Salvini apre la città di italiano rami il ragazzino di origini egiziane che ha dato l’allarme ai Carabinieri dal bus sequestrato a San Donato Milanese è come se fosse mio figlio ha dimostrato di aver capito i valori di questo paese il ministro è tenuto a rispettare le leggi Maserati di brokeraggio le leggi si possono superare dice Ministro ...

