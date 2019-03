Traffico Roma del 26-03-2019 ore 08 | 00

Traffico Roma del 26-03-2019 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 26 MARZO 2019 ORE 07.20 M.R. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CODE PER INCIDENTE IN VIA TIBURTINA IN PROSSIMITÀ DI VIALE DEL TECNOPOLO VERSO IL CENTRO SUL RACCORDO ANULARE LE PRIME CODE A TRATTI PER Traffico INTENSO IN CARREGGIATA INTERNA TRA VIA CASILINA E VIA ARDEATINA CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA IL RACCORDO E ...

Traffico Roma del 25-03-2019 ore 20 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 25 MARZO 2019 ORE 19:50 SIMONE CERCHIARA DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI RISOLTO L’INCIDENTE SULLA Roma-FIUMICINO TRA IL BIVIO PER CIVITAVECCHIA E IL RACCORDO ANULARE. Traffico IN DIMINUZIONE. ED È IN VIA DI RISOLUZIONE L’INCIDENTE AVVENUTO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA VIALE TOGLIATTI E TOR CERVARA. IN USCITA DA Roma CI SONO PERÒ ANCORA DISAGI: È RALLENTATO ...

Traffico Roma del 25-03-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 25 MARZO 2019 ORE 19:20 SIMONE CERCHIARA DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI A SEGUITO DI UN INCIDENTE CI SONO DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE SULLA Roma- FIUMICINO TRA IL BIVIO PER CIVITAVECCHIA E IL RACCORDO ANULARE. DISAGI E CODE NELLE DUE DIREZIONI, MA L’INCIDENTE è AVVENUTO VERSO Roma. E UN INCIDENTE STA PROVOCANDO RIPERCUSSIONI SUL TRATTO URBANO DELLA A24. QUI I ...

Traffico Roma del 25-03-2019 ore 19 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 25 MARZO 2019 ORE 18:20 SIMONE CERCHIARA DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI IN VIA DI BOCCEA DISAGI NELLA ZONA DI CASALOTTI. IL MOTIVO, LAVORI IN CORSO. PER LAVORI ABBIAMO DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE SULLA TANGENZIALE TRA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E CORSO FRANCIA; IN QUESTO CASO È CHIUSA L’USCITA PER CORSO FRANCIA E VIGNA CLARA. RALLENTAMENTI A CAUSA DI UN ...

Traffico Roma del 25-03-2019 ore 18 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 25 MARZO 2019 ORE 17:50 SIMONE CERCHIARA DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI RISOLTO L’INCIDENTE TRA IL RACCORDO ANULARE E LA RAMPA D’IMMISSIONE PER LA Roma-NAPOLI, INCIDENTE CHE PROVOCAVA DISAGI PROVENENDO DALLA A24; ORA RESTA IL Traffico INTENSO. UN INCIDENTE INVECE PROVOCA ANCORA DISAGI LUNGO LA VIA ANAGNINA; CI TROVIAMO TRA MORENA E GROTTAFERRATA ALL’ALTEZZA DI ...

Traffico Roma del 25-03-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 25 MARZO 2019 ORE 17:20 SIMONE CERCHIARA DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE INCIDENTE SULLA RAMPA CHE IMMETTE SULL’AUTOSTRADA Roma- NAPOLI PROVENENDO DALLA CASILINA; RIPERCUSSIONI CON CODE E RALLENTAMENTI SUL RACCORDO A PARTIRE DALLA PRENESTINA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 INCIDENTE RISOLTO TRA LE USCITE TOGLIATTI E TOR CERVARA, ORA RESTA IL ...

Traffico Roma del 25-03-2019 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 25 MARZO 2019 ORE 16:50 SIMONE CERCHIARA DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI AL TUSCOLANO, TRA IL QUADRARO E LUCIO SESTIO, IN CORSO UN INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO IN VIA CORVO; STRADA CHIUSA TEMPORANEAMENTE AL Traffico. DIVERSI GLI INCIDENTI: UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico LUNGO LA VIA ANAGNINA ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA MOLA CAVONA. INCIDENTE SUL VIALE ...

Traffico Roma del 25-03-2019 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 25 MARZO 2019 ORE 15:20 SIMONE CERCHIARA DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SULLA TANGENZIALE, PER LA CHIUSURA DELL’USCITA PER CORSO FRANCIA E VIGNA CLARA, CHI PROVIENE DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII PROCEDE IN CODA. DISAGI ANCHE A CORSO FRANCIA: LAVORI PROVOCANO INCOLONNAMENTI TRA VIGNA CLARA E LA TANGENZIALE. VICINO ALLA TANGENZIALE, INCIDENTE IN VIA DEI CAMPI ...

Traffico Roma del 25-03-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 25 MARZO 2019 ORE 13:20 SIMONE CERCHIARA DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SULLA TANGENZIALE, LAVORI ALL’ALTEZZA DI CORSO FRANCIA, PROVOCANO INCOLONNAMENTI A CHI PROVIENE DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII E QUINDI PROCEDE VERSO LA VIA SALARIA. NON MOLTO DISTANTE DA QUESTA ZONA ABBIAMO Traffico TRA VIALE CORTINA D’AMPEZZO E VIA DEL FORTE TRIONFALE, E CI SONO ...

Traffico Roma del 25-03-2019 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 25 MARZO 2019 ORE 11:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO SU VIA DEL FORO ITALICO, VERSO SAN GIOVANNI, RALLENTAMENTI E CODE A PARTIRE DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII SINO ALLO SVINCOLO DI CORSO FRANCIA: SI TRATTA DI LAVORI DI MANUTENZIONE CHE COMPORTANO LA CHIUSURA DELLA RAMPA D’IMMISSIONE SU CORSO DI FRANCIA IN DIREZIONE DEL GRA. ALL’ARDEATINO CODE ...