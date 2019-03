Napoli | De Laurentiis non ha dubbi | Ancelotti con noi a vita

Napoli - l’annuncio di De Laurentiis : “Ancelotti a vita in panchina” : “Lo voglio a vita, sono un po’ sulla linea di Ferguson”. Sono le importanti dichiarazioni del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis parla del futuro dell’allenatore Carlo Ancelotti sulla panchina del club. “Per me l’allenatore deve essere il punto di riferimento della società, la rappresenta in toto – ha aggiunto parlando in un’intervista a Sky Sport ad Amsterdam a margine ...

Calciomercato Napoli – La stagione continua, il secondo posto sembra ormai consolidato e la lotta per l'Europa dovrà passare dall'Arsenal, ma la dirigenza sta lavorando ai prossimi obiettivi di mercato. In casa Napoli, non si mollano gli obiettivi per la prossima finestra di mercato e, secondo quanto riferito dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport,

Napoli - De Laurentiis : “Abbiamo capito chi andrà via - anche se campione” : Presente a Roma per un incontro tra la Figc e la delegazione cinese in Italia, Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha analizzato il percorso della stagione azzurra elogiando il lavoro del nuovo tecnico Carlo Ancelotti: “Il bilancio per il Napoli è positivissimo perché con un cambio di allenatore si cambia mentalità di gioco”. LEGGI […] L'articolo Napoli, De Laurentiis: “Abbiamo capito chi andrà via, anche se ...

MARCELO JUVENTUS – Marcelo alla Juventus sembrava fatta, ma nelle ultime settimane si sono accavallate un po' di coincidenze che fanno pensare che l'affare non si farà. Anche se il calciomercato si è dimostrato imprevedibile. Zidane però avrebbe già blindato il brasiliano, decisiva sarò dunque la sua volontà.

Callejon – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, José Maria Callejon, esterno offensivo del Napoli, ha parlato della sua volontà sul futuro partendo però dalla sua opinione sul tecnico Carlo Ancelotti. Queste le parole sul giocatore spagnolo: "Ancelotti per me è un grandissimo allenatore, mi piace molto la sua forma di pensare e di allenare.

Callejon : «Voglio restare a Napoli - parlerò con De Laurentiis» : “Mia figlia parla il dialetto” José Maria Callejon ha concesso un’intervista ai microfoni di Sky Sport e ha parlato anche del suo futuro. Ha detto che vorrebbe rimanere a Napoli. «Ho ancora un anno di contratto e vorrei rimanere a Napoli. La mia famiglia si trova bene, le mie figlie sono napoletane e la più grande parla anche il dialetto. I napoletani mi vogliono bene, mi abbracciano per strada, anche loro vogliono che io resti qui. Dovrò ...

Secondi in Italia e nei quarti in Europa - è un record per il Napoli di De Laurentiis : Mai Secondi nelle migliori stagioni europee I fatti dicono che oggi, 17 marzo, dopo 28 giornate di campionato, il Napoli è serenamente secondo in classifica con 60 punti. Dopo il derby di Milano, vinto dall’Inter, ha sette punti sui nerazzurri e nove sul Milan. Tredici sulla Roma che è quinta. A meno di catastrofi inimmaginabili, è nella prossima Champions e molto probabilmente bisserà il secondo posto dello scorso anno. A memoria, ...

Napoli - De Laurentiis mette le cose in chiaro : “Giuntoli ha rinnovato cinque anni - Insigne non si muove da qui” : Il presidente del Napoli ha confermato il rinnovo del direttore sportivo, annunciando poi come Insigne non sia sul mercato Sono giorni frenetici in casa Napoli, non solo dal punto di vista sportivo. Aurelio De Laurentiis infatti ha annunciato il rinnovo quinquennale del direttore sportivo Cristiano Giuntoli, confermando anche la permanenza in azzurro di capitan Insigne. Massimo Paolone/LaPresse Nessuna clausola per lo scugnizzo napoletano, ...

De Laurentiis : «Giuntoli ha rinnovato col Napoli. Insigne non è sul mercato» : A Salisburgo Aurelio De Laurentiis ha tenuto una conferenza stampa in cui ha annunciato il rinnovo del contratto di Cristiano Giuntoli direttore sportivo del Napoli. Ha rinnovato per altri cinque anni. De Laurentiis ha anche detto che Insigne non è sul mercato. «Cristiano Giuntoli ha rinnovato per cinque anni a partire dal 1° luglio, quindi in totale fanno nove anni». «Insigne non mi risulta che sia sul mercato. Non ha prezzo altrimenti avremmo ...

