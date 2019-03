Cittadinanza a Ramy | M5s e Salvini litigano pure sul ragazzino eroe del bus

Bonafede - riconoscere Cittadinanza a Ramy : ANSA, - ROMA, 26 MAR - "Credo si debba riconoscere un merito e dare un riconoscimento importante a un bambino che è stato capace di essere forte e di evitare una tragedia. Bisogna dare la cittadinanza ...

Cittadinanza a Ramy - Lega e M5s divisi. Di Maio e Bonafede : “Diamogliela”. Ma per Salvini : “Non ci sono i presupposti” : “Diamo la Cittadinanza a questo ragazzo“. Dalle pagine del Corriere della Sera, il vicepremier Luigi Di Maio ribadisce ancora una volta la volontà sua e del Movimento 5 Stelle di accogliere la richiesta di Ramy Shehata, il ragazzino di origine egiziana che ha sventato l’attacco al bus di San Donato milanese, e concedergli la Cittadinanza italiana per meriti. Parole che suonano come una replica al suo omologo Matteo Salvini, che prima ...

Bonafede e Di Maio premono per la Cittadinanza a Ramy - malgrado il No di Salvini : Per i 5 stelle è diventata una questione indifferibile. La cittadinanza al giovane Ramy è doverosa, per l'eroismo dimostrato nella vicenda del sequestro dello scuolabus, fortunatamente conclusasi senza vittime. All'indomani del No di Matteo Salvini, legato ai precedenti penali di un familiare, che otterrebbe a cascata il beneficio del riconoscimento della cittadinanza italiana, ecco che alla voce del vice premier Luigi Di Maio - ...

