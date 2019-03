Otto settimane di congedo per i papà

gqitalia

(Di lunedì 25 marzo 2019) Se i padri partecipano più attivamente alla cura dei figli piccoli, a beneficiarne sono entrambi i genitori. La mamma, che sa che le sue responsabilità familiari vengono ripartite equamente, e che quindi può scegliere di non limitare il suo impegno lavorativo (e gli avanzamenti di carriera). E il, che ha la possibilità di conoscere e seguire meglio i suoi bambini: molti studi confermano che un padre più presente ha un’influenza positiva sull’educazione e sulla crescita. Per questo Procter & Gamble Italia ha previsto, per i neo, da marzo, un permesso di, retribuito al 100% dall’azienda, per prendersi cura dei figli. Può essere richiesto, naturalmente anche dai padri in una coppia dello stesso sesso, nei primi 18 mesi dalla nascita o dall’adozione del bambino e dopo i giorni diobbligatorio previsti dalla legge.«La paternità è un’esperienza unica e ...

repubblica : Congedo di paternità, scatto in avanti a P&G: otto settimane pagate per i neo-papà [news aggiornata alle 19:45] - Busta_Arancione : Nuovo post (Congedo di paternità, scatto in avanti a P&G: otto settimane pagate per i neo-papà) pubblicato su: -… - cos_detoma : RT @vitalbaa: Congedo di paternità: otto settimane pagate per i neopapà - Come si riduce il gender gap per tutte le donne, non solo per le… -