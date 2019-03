I precari del Cnr a Conte | Finanziate la nostra ricerca

VISITA DEL PREMIER CONTE A LECCE : LETTERA APERTA DEI precari del CNR : Siamo fermamente convinti, come lavoratori PRECARI ma, soprattutto, come donne e uomini impegnati nel mondo della ricerca, che non esista alcun investimento migliore di quello riguardante le risorse ...

Scuola - docenti precari terza fascia ultime notizie : Bussetti ‘Stiamo studiando delle soluzioni’ : In una recente intervista rilasciata a FuoriTG TG 3, il ministro dell’istruzione, Marco Bussetti, ha menzionato la particolare situazione dei docenti di seconda e di terza fascia con servizio: la conduttrice del programma ha fatto presente al ministro le numerose richieste giunte in redazione in merito ad una soluzione per queste categorie di docenti. Bussetti: ‘Stiamo studiando delle soluzioni per i docenti di seconda e terza ...

Scuola - concorsi precari e stipendi docenti ultime notizie : le parole del ministro Bussetti : Nuovo intervento televisivo per il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, che ieri è stato ospite di Rai 3, nella trasmissione ‘FuoriTG TG 3’. Il numero uno del dicastero di Viale Trastevere ha risposto ad alcune domande riguardanti le più importanti questioni scolastiche. concorsi Scuola, Bussetti: ‘Anche per la terza fascia stiamo studiando soluzioni’ In merito ai concorsi, Bussetti ha dichiarato: ...

I precari della terza fascia rispondono alla senatrice Granato : I precari terza fascia hanno risposto alla senatrice Granato, in riferimento al video postato da quest’ultima su Facebook, in cui parla della necessità di smetterla con i ricorsi. #IOLAVOROASCUOLA – Grande manifestazione in tutta Italia dei sindacati confederali Cgil, Cisl e Uil alla quale ha aderito anche l’AnDDL (Associazione nazionale Docenti per i Diritti dei Lavoratori). Sit-in presso gli USR delle principali città hanno ...

I precari che si occuperanno del reddito di cittadinanza : Il paradosso è che saranno dei precari, addirittura dei lavoratori con un contratto a progetto a doversi occupare di aiutare i disoccupati a beneficiare del reddito di cittadinanza. Leggi

Fantasmi della scuola - i precari in presidio davanti all’Ufficio scolastico regionale : Quest’ oggi si è svolto un flash mob di protesta davanti agli uffici scolastici regionali di tutta Italia. La manifestazione è stata organizzata dalle principali sigle sindacali: FLC CGIL, CISL, UIL e SNALS Confsal. I precari della scuola continuano a protestare per le gravi mancanze della politica. Sotto accusa ci sono tutti i sistemi di formazione e reclutamento degli insegnanti varati da tutti i partiti politici negli ultimi ...

Giornata del precariato della Scuola : docenti e personale Ata martedì davanti al Provveditorato : ... come quelli della terza fascia, in assenza di abilitazione, o le diplomate magistrali, tutt'ora precarie o con contratto a tempo indeterminato con clausola rescissoria, o i laureate in scienza della ...

8 marzo - noi precarie diciamo basta al ricatto del lavoro in cambio della rinuncia alla maternità : delle Ricercatrici, studentesse, docenti e borsiste precarie del Coordinamento Ricercatrici e Ricercatori NON Strutturati Sapevo che c’era qualcosa di strano. Lo sentivo. Ma avevo lo stesso continuato a lavorare senza sosta. Dieci, anche dodici ore al giorno. Senza dar peso a quelle preoccupazioni che cacciavo via dalla mente. Poi, il momento esatto. Lo ricordo come fosse ora. Prima un rivolo sottile di sangue. Poi era come se qualcuno ...

Scuola - precariato e assunzioni docenti ultime notizie : Miur ‘pilatesco’ e ‘blindatura delle Gae’ : La questione riguardante i diplomati magistrale continua a tenere banco, soprattutto dopo la nuova sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato. Si teme uno svuotamento delle graduatorie ad esaurimento per effetto delle varie sentenze di merito che arriveranno nei prossimi mesi. Il Ministero dell’Istruzione, come sottolineato dal sindacato Anief, continua a mostrarsi ‘apatico’ limitandosi al concorso ...

Raddoppia il lavoro stabile. Sberla ai tifosi della precarietà. L'Inps certifica i primi effetti del Decreto dignità. Per i soliti gufi non ... : Da ovunque si guardino, le previsioni sull'economia nazionale sono negative. Anche l'Istat, che mantiene la stima più alta sul nostro Pil 2018, ieri ha leggermente abbassato l'asticella dal +1% fissato dal Governo nell'ultima manovra a un +0,9%...

Upas spoiler al 17 marzo : Giulia sicura della precarietà del rapporto tra i Picardi : I recenti appuntamenti con la longeva soap opera di Rai Tre Un posto al sole, in onda dal 1996, hanno visto il riemergere di una spinosa questione nella vita di Serena. Si tratta dell'eredità che vede coinvolta la moglie di Filippo, stanca delle continue pressioni conseguenti a questa vicenda che infastidisce la Cirillo a causa del comportamento dei cugini. Gli spoiler delle puntate che vanno dall'11 fino al 17 marzo fanno notare che Raffaele ...

Scuola - cambiano i punteggi del prossimo concorso : favoriti i precari storici per “compensare” l’effetto di Quota 100 : punteggio doppio per il servizio: praticamente una corsia preferenziale per i precari storici, per portare “più esperienza” nella Scuola, che si appresta a perderne tanta col pensionamento dei docenti che beneficeranno della Quota 100. Il governo sposta gli equilibri del prossimo concorso Scuola, atteso per il 2019: saranno favoriti gli insegnanti con maggiore anzianità, che possono vantare anni di supplenza alle spalle pur non avendo ...

L’Italia nella bolla del lavoro precario : Nonostante Conte e Di Maio parlino di boom economici e anni bellissimi, l’industria va male. Un’analisi dei dati svela che dietro alle previsioni negative c’è anche da aggiungere la crescita di un lavoro sempre più precario. Leggi

precari della ricerca - Tar del Lazio apre la strada alla stabilizzazione. La riforma Madia escludeva gli assegnisti : Grazie a una sentenza del Tar del Lazio sarà più facile per i Precari della pubblica amministrazione ottenere un contratto a tempo indeterminato. Risorse permettendo. Il 18 febbraio il Tribunale amministrativo ha infatti accolto il ricorso presentato da una ricercatrice Precaria dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn) che era stata esclusa dalla procedura di stabilizzazione di 76 unità di personale adottata dall’ente. Una vittoria ...