(Di lunedì 25 marzo 2019) La sconfitta di venerdì notte allo Staples Center contro i Brooklyn Nets (106-111) ha resociò che ormai era certo da alcune settimane: aiNBA 2018-2019 non parteciperà la storica franchigia di Lose così la lega non potrà mettere in mostra il suo giocatore più rappresentativo, elemento di continuità in questi anni di continua evoluzione per ile per la lega più importante del mondo.sono al sesto stop consecutivo dietro l'ottavo posto a Ovest, dopo che per i primi 65 anni avevano mancato l'accesso aisolo 5 volte.non saltava la post-season dalla stagione da sophomore, quando - nonostante le medie clamorose del ragazzo di Akron - i Cleveland Cavaliers conclusero la stagione noni, superati dai New Jersey Nets per il maggior numero di vittorie negli scontri diretti....

