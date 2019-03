liberoquotidiano

(Di sabato 23 marzo 2019), 23 mar. (AdnKronos) - IldiLeoluca Orlando hato oggi ildelladiHan Guangrong prima di recarsi in aeroporto dove fra pochi minuti accoglierà Xi Jinping. Ed è proprio "a nome della città die delladi Paler

TV7Benevento : Cina: sindaco Palermo incontra presidente Comunità cinese... - mauromagistri : RT @b_baolo: Non ho ben capito l'allarme rosso Cina: non ve n'eravate accorti che si stanno comprando tutto, senza nessun accordo? Ho visto… - thewaterflea : RT @b_baolo: Non ho ben capito l'allarme rosso Cina: non ve n'eravate accorti che si stanno comprando tutto, senza nessun accordo? Ho visto… -