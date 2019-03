U&D | Andrea Dal Corso sulla Rodriguez | ' Mi dà fastidio l' invenzione di fatti non veri'

Blastingnews

(Di venerdì 22 marzo 2019)Dalè uno degli ex corteggiatori più chiacchierati di Uomini e Donne. Questa volta a far parlare del ragazzo non è tanto il rifiuto a Teresa Langella, ma le dichiarazioni della trans GuendalinaI giorni scorsi, la brasiliana aveva pubblicato sui social una foto con Dalin cui era seduta sulle sue gambe. In un secondo momento, dopo aver ricevuto tantissimi insulti da parte dei fan di Teresa Langella, Guendalina aveva replicato in modo piuttosto brusco: "Mi avete stancato con gli insulti. Se due persone non sono fatte per stare insieme fatevene una ragione". Inoltre, la Rodrigez, attraverso un'intervista rilasciata a Il Giornale, aveva fatto riferimento ad una presunta bisessualità del corteggiatore, tanto da aggiungere che lo avrebbe potuto rovinare....

JeanGuyTalamoni : Per a salvezza di a nostra #lingua è per una sucetà bislingua, portu tuttu u mo sustegnu à l’iniziativa di… - Betclic : Di Maria contre Man U // Di Maria contre Marseille #PSGOM - ACAjaccio : L'AC Aiacciu susteni u cullittivu @ParlemuCorsu pà a so manifistazioni di u 23 di marzu à parta da 3 ori! -