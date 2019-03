Anche venerdì prosegue il bel tempo su Massa-Carrara

'Sciopero mondiale per il Futuro' Anche a Parma. Venerdì la Marcia per il Clima arriverà in Piazza Garibaldi - : Uniti nel nome della scienza, manifesteremo il nostro dissenso per le vie della città in modo completamente pacifico e senza simboli ne bandiere, solo con i nostri messaggi scritti sui cartelloni. ...

Lo sciopero per l’ambiente - ecco cosa succede venerdì 15 marzo Anche in Italia : Non solo Greta Thunberg, la giovane attivista svedese che dal 20 agosto del 2018 ha protestato, in sciopero scolastico, seduta di fianco al parlamento svedese, per sostenere il movimento ambientalista. Dopo di lei migliaia di studenti in decine di città nel mondo si sono dati appuntamento ogni venerdì. Questo venerdì 15 marzo il movimento diventa globale con marce, manifestazioni e flash mob in tutto il mondo. Mostrare la priorità ...

Venerdì "sciopero per il futuro" Anche a Monza : la Brianza in piazza contro i cambiamenti climatici : Prenderanno parte alla manifestazione anche il Progetto Co-Scienza e il circolo di Legambiente Monza Alexander Langer. A scandire la mattinata gli interventi dei rappresentanti di istituto e da altri ...

Greta Thunberg - venerdì fate come lei : non andate a scuola - scioperate. Anche alle elementari : venerdì i ragazzi di tutto il mondo non andranno a scuola ma aderiranno al Global Strike For Future, lo sciopero mondiale per il futuro. Anche in Italia in molti risponderanno all’appello lanciato dalla sedicenne svedese Greta Thunberg, ormai simbolo mondiale di questa protesta e di quello che è diventato un movimento studentesco mondiale. Tutto è cominciato dall’attivista dalle lunghe trecce bionde con la sindrome di Asperger, come si ...