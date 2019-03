Solo una multa per Cristiano Ronaldo | la reazione dei tifosi sul web FOTO ...

Nessuna squalifica - Solo una multa per Cristiano Ronaldo : Ventimila euro di multa: questa e' la sanzione comminata dall'Uefa a Cristiano Ronaldo per il gestaccio rivolto ai tifosi dell'Atletico Madrid dopo la partita vinta dalla Juventus 3-0 a Torino. Simeone, protagonista di un gesto analogo all'andata, era stato multato della stessa cifra. Cristiano Ronaldo si era diretto verso il settore dell'Allianz Stadium occupato da 1.600 tifosi della squadra spagnola appena finita la partita, vinta dalla ...

Squalifica Ronaldo - arriva la decisione della Uefa : Solo una multa per il portoghese [DETTAGLI] : E’ arrivata la decisione della Uefa sulla Squalifica nei confronti di Cristiano Ronaldo per il gesto del portoghese al termine della partita di Champions League contro l’Atletico Madrid. Sospiro di sollievo per il club bianconero, ecco il provvedimento: ventimila euro di multa. L’attaccante sarà dunque a disposizione di Massimiliano Allegri già dall’andata dei quarti di finale contro l’Ajax, match previsto per ...

Stadio Roma - De Vito : "Chiarirò tutto". Mezzacapo : "Nessuna tangente - Solo compensi" : Camillo Mezzacapo , interrogato a Regina Coeli dal gip, ha respinto le accuse: "Non ho percepito nessuna tangente , ma solo compensi per attività professionali, curavo transazioni e attività che si ...

Arresto Marcello De Vito - l’interrogatorio di Mezzacapo : “Nessuna tangente - Solo compensi per attività professionali” : Il gip lo ha definito il “procuratore politico” dai gruppi imprenditoriali, ma lui nega ogni accusa: “Nessuna tangente, ho percepito solo compensi per attività professionali”, si difende Camillo Mezzacapo davanti al giudice Maria Paolo Tomaselli nel corso dell’interrogatorio di garanzia nel carcere di Regina Coeli. Per l’accusa, l’avvocato Mezzacapo veniva aiutato dall’ormai ex presidente dell’Assemblea ...