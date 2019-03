Instagram diventerà un sito di e-commerce?

gqitalia

(Di giovedì 21 marzo 2019)punta alla transizione verso una nuova dimensione di negozio e-che permette di comprare prodotti direttamente dall’app, senza più passare daldell’azienda di cui si vuole acquistare un prodotto. Dopo aver introdotto in Italia Shopping, negli Stati Uniti arriva Checkout, la naturale evoluzione di questa tendenza e che ti consente di effettuare l'ordine e il pagamento direttamente dal social, senza più affidarsi a soggetti esterni. Così le aziende risparmieranno spazio per elencare i prodotti e a noi utenti basterà cliccare sull'icona a forma di borsetta per completare la transazione.Insomma, se prima ogni post era pensato per pubblicizzare l'articolo e spingere la gente ad andarlo a cercare in store o sul proprioonline, adesso il social del gruppo Facebook può trasformarsi in una sorta di vetrina a 360 ...

