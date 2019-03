Crescita | Fitch taglia le stime per l’Italia a +0 | 1% nel 2019 Investimenti in progresso

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 20 marzo 2019) Netto taglio delledidell’economia italiana nelda parte dell’agenzia. Nell’aggornamento del ‘Global Outlook’ la stima didel pil è stata ridotta +0,1%. A dicembre la previsione era del +1,1%, limata a 0,3% a metà febbraio. A motivare la sforbiciata è il deterioramento delle prospettive per export e inventi. Inoltre, aggiunge, per il 2020 lesono di una ‘modesta’ ripresa a +0,5%. L’Italia è, dopo la Turchia, il secondo Paese nella lista di quelli la cui previsione diè stata maggiormente rivista al ribasso.è anche “significativamente più pessimista sulla prospettiva didegli inventi in Italia”, con la spesa in conto capitale “attesa insolo dello 0,6% contro il 2,1% di dicembre”. L'articololeper l’Italia ...

nzingaretti : #Fitch taglia ancora le previsioni di crescita della nostra economia. Un altro colpo drammatico per gli Italiani. I… - Barba_rana : RT @nzingaretti: #Fitch taglia ancora le previsioni di crescita della nostra economia. Un altro colpo drammatico per gli Italiani. Il gover… - leukothealuce : RT @nzingaretti: #Fitch taglia ancora le previsioni di crescita della nostra economia. Un altro colpo drammatico per gli Italiani. Il gover… -