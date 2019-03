Ops | Myspace ha perso tutti i file caricati prima del 2016

wired

(Di martedì 19 marzo 2019) Screenshot della homepage di. Il banner grigio in alto spiega le cause della perdita dei. (fonte: screenshotha accidentalmente eliminato da interneti dati e isalvati sulla piattaforma tra il 2003 e il 2015. E lo ha annunciato con un laconico banner grigio sul sito: “Come risultato di un progetto di migrazione del server, qualsiasi foto, video eaudiopiù di tre anni fa potrebbe non essere più disponibile su o da. Ci scusiamo per il disagio”.Da circa un anno gli utenti segnalavano su Reddit problemi relativi ai brani musicalitra il 2003 e il 2015. La società ha poi confermato che la vera causa dell’assenza delle tracce audio, spacciata inizialmente per un malfunzionamento dei player musicali, sia dovuta a una corruzione deidurante un trasferimento tra i server. Tutte le foto, i video e i brani ...

