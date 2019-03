Calcio | Qualificazioni Europei 2020 | stop di Enrico Chiesa | l’attaccante si ferma in

oasport

(Di martedì 19 marzo 2019) Federicoha interrotto l’allenamento odierno a Coverciano a causa di noie muscolari: come riporta la Gazzetta dello Sport, l’attaccante della Fiorentina si è toccato all’inguine dopo la prima fase di riscaldamento atletico ed è rientrato negli spogliatoi. Successivamente il 21enne si è sottoposto a degli accertamenti medici ma ora la sua presenza in Nazionale per la sfida di sabato contro la Finlandia (match valido per la qualificazione agli) è in forte dubbio. Va ricordato che la punta viola aveva subito un infortunio al retto dell’addome lo scorso 10 marzo durante l’incontro di campionato contro la Lazio.Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su TwitterFoto: Cristiano Barni Shutterstock.com

OA_Sport : #calcio Enrico Chiesa si ferma durante l'allenamento con la Nazionale, noie muscolari per l'attaccante - StefanBielanski : Euro 2020, le qualificazioni al via giovedì: ecco tutti i gironi - GianniVaretto : RT @ETGazzetta: #Euro2020 al via giovedì; la #nazionale di #Mancini apre con la #Finlandia -