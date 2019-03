Aids | nuove generazioni ignorano il tema

Aids : le nuove generazioni ignorano il tema : “L’obiettivo della nostra ricerca è evidenziare l’importanza della conoscenza di Hiv e Aids per non abbassare la guardia su questo tema “, commenta Valentino Confalone, amministratore delegato di Gilead Italia, che ha commissionato la ricerca, a margine della firma del protocollo che ha inserito Bergamo tra le ‘Fast-Track Cities’, circa 350 città che si sono assunte l’impegno di contrastare l’ Aids e ...

Hiv e Aids - nuove speranze da un vaccino italiano : Potrebbe essere la svolta che le persone con hiv stavano aspettando. Il vaccino Tat, in sperimentazione da otto anni in otto centri italiani, sembra ridurre il serbatoio virale latente, cioè il dna del virus che si nasconde all’interno delle celule e si rende invisibile alla terapia antiretrovirale. È quanto emerso dello studio appena pubblicato su Frontiers in Immunology dal gruppo guidato da Barbara Ensoli, direttore del Centro nazionale per ...