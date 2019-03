Zona Euro | sorprende la bilancia commerciale | in surplus a gennaio

Rimonta show del Bologna - Mihajlovic esce dalla Zona retrocessione : il Torino a testa bassa - brusca frenata nella corsa per l’Europa : Mihajlovic porta il Bologna fuori dalla zona retrocessione, il Torino di Mazzarri non riesce ad agganciare la Roma al quinto posto: grande sfida all’Olimpico L’anticipo del sabato sera della 28ª giornata di Serie A ha regalato un’importantissima sfida, quella tra Torino e Bologna. Da una parte, la squadra di Mazzarri è scesa in campo con in testa solo un pensiero: l’obiettivo Europa. Mentre il team guidato da ...

EuroZona - inflazione accelera al rialzo : inflazione dell'Eurozona rivista al rialzo a febbraio . Secondo l'Ufficio statistico europeo, EUROSTAT,, a febbraio 2019 i prezzi al consumo sono cresciuti dell'1,5% su base tendenziale, al di sopra ...

FMI promuove la Grecia : economia "tra le migliori performance nella Zona euro" : Così l'istituto guidato da Christine Lagarde in un report firmato da Peter Dohlman, sull'economia ellenica che, dal ciclone della crisi finanziaria, è stata la più colpita. Siamo sulla buona strada ...

Grecia promossa da FMI : economia tra le migliori performance della Zona euro : Così l'istituto guidato da Christine Lagarde in un report firmato da Peter Dohlman, sull'economia ellenica che, nel ciclone della crisi finanziaria, è stata la più colpita.

Angeloni - BCE - - in Italia recessione "autoindotta" pesa su rallentamento EuroZona : Angeloni ha parlato anche della politica monetaria della BCE, ricordando che i tassi a zero offrono ben poco spazio per agire, ma la BCE è sempre "pronta ad intervenire" ove fosse necessario. ...

EuroZona - produzione torna a crescere a gennaio : torna a crescere la produzione industriale dell'Eurozona a gennaio . Secondo quanto riportato dall'Istituto di Statistica dell'Unione Europea, Eurostat,, l'output ha registrato un aumento mensile dell'...

Eurolega - 25ª Giornata – Real Madrid super nel big match contro il Fenerbahce : Panathinaikos e Maccabi in Zona Playoff : super Real Madrid nel big match contro il Fenerbahce, vittorie per Panathinaikos e Maccabi Tel Aviv che restano in zona Playoff: i risultati dei match della 25ª Giornata La 25ª Giornata di Eurolega si apre con un poker di match davvero interessanti, fra i quali spicca il big match d’alta classifica fra Real Madrid e Fenerbahce. Blancos eccezionali al WiZink Center contro la miglior squadra del torneo: vittoria per 101-86 per i campioni di ...

Bce - Draghi : 'C'è l'economia italiana fra i freni del Pil dell'EuroZona' : E invece la minaccia di guerra commerciale, le nubi impenetrabili su cosa stia davvero succedendo all'economia cinese, e un un ciclo d'espansione economica giunto al capolinea scompaginano i piani ...

Bce : tassi fermi fino a fine 2019 - da settembre nuovi prestiti alle banche | Giù stime Pil EuroZona : +1 - 1% : I tassi d'interesse rimarranno fermi almeno fino alla fine del 2019, e in ogni caso "finché sarà necessario" per stabilizzare l'inflazione su livelli prossimi al 2%.Lo annuncia la Bce che rivede al ribasso le stime di crescita per l'Eurozona: Pil 2019 a +1,1% dal +1,7%