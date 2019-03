Roma | colpito da pugno cade e sbatte testa | è grave

Uomo colpito con mazza da baseball è tifoso Roma nista : E' un tifoso romanista l' Uomo colpito alla testa con una mazza da baseball la sera del 28 febbraio scorso in un bar di via di Casal Bertone a Roma. Il 48enne, che non è proprietario del bar, è ...

Manuel Bortuzzo - trovata pistola vicino al pub di Roma dove è stato colpito il nuotatore : È stata trovata una pistola in un prato di Acilia, borgata limitrofa all’Axa, quartiere a sud di Roma dove è stato gravemente ferito Manuel Bortuzzo , nuotatore 19enne trevigiano raggiunto dagli spari nella notte tra i 2 e il 3 febbraio. L’arma, scrive il Messaggero, è stata individuata e sequestrata dagli agenti della squadra mobile ed è stata portata nei laboratori della Scientifica in attesa di essere analizzata. Bisogna infatti ...

Colpito clan Rinzivillo : 11 in manette da Roma fino in Germania : Roma – Dalle prime luci dell’alba e’ in corso una complessa operazione antimafia, coordinata dalle Direzioni Distrettuali Antimafia di Caltanissetta e Roma, nei confronti di Cosa Nostra e, in particolare, della famiglia mafiosa di Gela, nella sua articolazione territoriale denominata clan Rinzivillo. Oltre 100 operatori di polizia, appartenenti al Comando provinciale della Guardia di Finanza capitolina e alla Questura nissena, ...