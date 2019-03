Flat tax,Lezzi: promessa irrealizzabile

"Latax costa 60 mld di euro e il nostro Paese non se li può permettere, dunque è unache non si può mantenere", ha detto la ministra per il Sud,, a Radio 24, commentando l' annuncio del vicepremier Salvini. "Vogliamo rivedere le aliquote fiscali, ma il principio costituzionale deve rimanere fermo. La progressività, a mio avviso, non può essere aggirata. Per la Lega non si tratta di 60 mld,per il Mef invece sì, e non credo che il Mef si sbagli", ha concluso.(Di lunedì 18 marzo 2019)

