Chi era Lorenzo Orsetti | l' italiano ucciso dall' Isis in Siria

Chi era Lorenzo Orsetti - il soldato italiano ucciso dall’Isis : Un soldato iracheno davanti alla bandiera nera dello Stato islamico. (foto: AHMAD AL-RUBAYE/AFP/Getty Images) È finita a Baghuz, ultima roccaforte dell’Isis, la lotta di Lorenzo Orsetti, il 33enne italiano che da un anno e mezzo combatteva a fianco dei curdi in Siria. Il suo omicidio è stato annunciato su Telegram dall’Isis e confermato dal sito americano che monitora il jihadismo internazionale, quello di Site Intelligence. “Abbiamo ...

Crimea : sChierati bombardieri Tu-22M3 in risposta a difesa missilistica USA in Romania - : Presso la base aerea di Gvardeisky in Crimea sono stati schierati dei bombardieri a lungo raggio Tu-22M3 in risposta allo spiegamento del sistema di difesa missilistica statunitense in Romania, che ha ...

Nome di battaglia "Tekoser". Chi era Lorenzo Orsetti - il "compagno Orso" : Sui social si rincorrono le voci. "È caduto il compagno Orso, combattente fiorentino". Il 'compagno Orso' è Lorenzo Orsetti, Nome di battaglia "Tekoser", trentatrenne nato a Firenze che combatteva fianco a fianco con i curdi dell'YPG (unità di difesa del popolo curdo) contro il "fascismo dell'Isis". Nell'ultima intervista a OndaRossa diceva che lo "Stato Islamico almeno ufficialmente" era "stato sconfitto". Le ultime sacche ...

Al Bano Chiede risarcimento danni all’Ucraina per la lista nera : Non c’è proprio niente da ridere secondo Al Bano. Il cantante di Cellino San Marco non ha intenzione di passare sopra alla nota vicenda della lista nera nella quale è stato inserito dal governo ucraino perché considerato una minaccia per il Paese. E così, con il suo avvocato Cristiano Magaletti, l’artista minaccia di ricorrere a Strasburgo dinanzi alla Corte Europea dei diritti dell’uomo ed invita il nostro Ministro degli ...

Al Bano ricorre a Strasburgo contro l'Ucraina : "Lista nera precedente pericoloso - Chiederò i danni" : La decisione di ricorrere alla Corte europea dei diritti dell'uomo annunciata dal suo avvocato: "Vicenda che non va trattata con ironia, chiederemo anche al governo di intervenire perché hanno attaccato il simbolo della canzone italiana"

Chi era Lorenzo Orsetti - l'italiano ucciso dall'Isis in Siria : Cronaca Siria, l'annuncio dell'Isis: 'Abbiamo ucciso un crociato italiano'. È Lorenzo Orsetti 'L'emancipazione della donna, la cooperazione sociale, l'ecologia sociale e, naturalmente, la democrazia. ...

Pordenone - lastra di acciaio gli scivola addosso mentre lavora : operaio muore sChiacciato : Un operaio di 25 anni, Jurica Pinta, di origine croata ma da anni residente in Italia a Polcenigo, è morto schiacciato da una lastra di acciaio che gli è scivolata addosso durante la fase di puntellatura. È deceduto sul colpo. A dare l'allarme alcuni colleghi: sul caso indagano i carabinieri di Sacile e gli ispettori dell'Aas 5.Continua a leggere

Chi era Lorenzo Orsetti - ucciso dall’Isis in Siria : combatteva per la democrazia e la libertà : Trentatré anni, Lorenzo Orsetti si era arruolato con le truppe curde oltre un anno fa e combatteva contro i miliziani dello Stato Islamico. Diceva: "I curdi vogliono costruire una società più giusta più equa. L’emancipazione della donna, la cooperazione sociale, l’ecologia sociale e, naturalmente, la democrazia. Per questi ideali sarei stato pronto a combattere anche altrove".Continua a leggere

Pediatria : la tv in camera dei bimbi ha un impanno negativo sulla salute fisica e psiChica : La tv in camera dei bambini piccoli, in età prescolare, ha un’impatto negativo sulla salute fisica e psichica del futuro adolescente. A confermare il dato un nuovo studio pubblicato su ‘Pediatric Research’ da un’equipe delll’università canadese di Montréal che ha seguito, fino all’età di 13 anni, 1.859 bambini nati tra il 1997 e il 1998. Tutti i piccoli coinvolti sono stati visitati periodicamente e hanno ...

Juventus - 15 giocatori sono in nazionale : Chi resterà a Torino farà lavoro personalizzato : In questi giorni la maggior parte dei giocatori della Juventus sarà al seguito delle rispettive nazionali e alla Continassa rimarranno davvero in pochissimi. Infatti, saranno ben 15 i giocatori bianconeri che saranno in giro per il mondo. Già ieri, dopo la partita contro il Genoa, molto juventini sono partiti per raggiungere i ritiri delle rispettive selezioni. Dunque, fino al 26 marzo la Juve non si allenerà e alla Continassa ci saranno solo ...

Chirurgia estetica tra esasperazione e sicurezza : le regole da seguire per evitare sorprese : Dopo l'ultimo caso di cronaca avvenuto a Seregno, dove una donna che doveva sottoporsi a un intervento di Chirurgia estetica è morta dopo essere entrata in coma, sono state tante le domande che mi sono state poste in merito alla sicurezza degli interventi.La domanda più frequente è stata: ma si può morire per un'operazione di Chirurgia estetica?La risposta è no, non si dovrebbe ma soprattutto non si muore a ...

Maria Giovanna Maglie : Chi è - laurea e marito. La carriera della giornalista : Maria Giovanna Maglie: chi è, laurea e marito. La carriera della giornalista Torna alla ribalta la figura della giornalista Maria Giovanna Maglie dopo le parole contro l’attivista Greta Thumberg, figura ormai iconica delle proteste ecologiste che stanno avvenendo da un capo all’altro del mondo. “Adesso non si può più dire niente di male” ha detto la Maglie riferendosi al fatto che la giovanissima svedese è affetta dalla Sindrome di ...

Roma - MonChi : 'Pallotta ed io avevamo idee opposte. Continuare così non era giusto' : 'Sono andato via dalla Roma per una ragione semplice: ho capito che l'idea della proprietà era diversa rispetto alla mia'. Sono queste le parole dell'ex direttore sportivo giallorosso Ramon Monchi il ...

Chi era Lorenzo Orsetti - italiano ucciso dall'Isis : combatteva per i curdi : Questa mattina l?Isis ha annunciato di aver ucciso un italiano in Siria, nei combattimenti a Baghuz: si tratta di Lorenzo Orsetti, 33 anni, nato e cresciuto a Firenze, nome di battaglia Tekoser...