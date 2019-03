Incidente Ethiopian Airlines | Boeing 737 Max “molto veloce dopo decollo” L’urlo del

Incidente Ethiopian Airlines - quando le tecnologie di bordo possono diventare un pericolo : In queste prime ore successive all’Incidente del volo Ethiopian 302, azzardare qualsiasi ipotesi sarebbe quanto meno poco serio. Al contrario di quanto accaduto nel caso del volo MH370, del quale abbiamo parlato poco tempo fa, in questa circostanza tutto quanto rimane del velivolo è stato – o comunque sarà presto – recuperato, comprese le cosiddette “scatole nere” che ci diranno esattamente quello che è successo. O ...

Le bufale e i complottismi dietro l’Incidente del volo Ethiopian Airlines : (foto: Michael Tewelde/Getty Images) Ormai è un’abitudine: a ogni grande sciagura, incidente o calamità fanno seguito bufale e false informazioni di ogni sorta. E la tragedia del volo ET 302 di Ethiopian Airlines, precipitato ad Addis Abeba nella mattina del 10 marzo uccidendo 157 persone, non poteva certo sottrarsi a questa triste tendenza. Così, mentre ancora sono in corso le operazioni di recupero di ciò che rimane del velivolo e dei ...

A che punto sono le indagini sull'Incidente dell'Ethiopian Airlines : Il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, ha ricordato che almeno 21 dei morti lavoravano per le Nazioni Unite: 'Avevano una cosa in comune, lo spirito di servire la gente nel mondo e ...

Incidente Ethiopian - il testamento culturale di Sebastiano Tusa : Palermo, 11 mar., askanews, - "Cultura e turismo per garantire un futuro alla Sicilia". Così qualche anno fa parlava del rilancio della sua Regione Sebastiano Tusa, l'assessore regionale siciliano che ...

Incidente aereo dell’Ethiopian - cosa sappiamo. I 6 minuti fatali e le due ipotesi di guasto : L’aereo stava viaggiando a una quota e a una velocità più basse del previsto. Testimoni riferiscono di aver notato il Boeing perdere fumo e detriti.I dubbi sul modello (nuovo) di aereo e la compagnia-gioiello

Incidente aereo Ethiopian Airlines : Save the Children conferma la morte del suo operatore : “E’ con profonda tristezza che confermiamo la perdita del nostro caro collega Tamirat Mulu Demessie, anche lui a bordo del volo 302 della Ethiopian Airlines precipitato ieri“. Questo quanto si legge nel comunicato di Save the Children. Tamirat Mulu Demessie era un consulente specializzato in protezione dei minori in contesti di emergenza e da diverso tempo lavorava per Save the Children. “Tamirat era di base ad Addis ...

Incidente Ethiopian - trovata la scatola nera : "Ignota la causa del disastro" : Etiopia e Cina lasciano a terra la flotta di Boeing 737 MAX. La compagnia aerea: "Anche se non conosciamo ancora la causa...

Incidente Ethiopian Airlines - perde il volo per due minuti : "Fili invisibili guidano la nostra vita" : Antonis Mavropoulos, cittadino greco e presidente di una ong, doveva essere a bordo del Boeing 737 dell'Ethiopian Airlines...

Incidente Ethiopian Airlines - forse dovremmo frenare l’entusiasmo per la tecnologia nei trasporti : Il disastro aereo della Ethiopian Airlines arriva a distanza di pochi mesi da un analogo Incidente in Indonesia. I due eventi catastrofici hanno in comune il velivolo, in entrambi i casi un Boeing 737 Max. Mentre – è ovvio – si sa ancora poco dello schianto dell’aereo diretto a Nairobi, il crash della Lion Air dello scorso autunno è stato oggetto di approfondimenti e di conseguenti iniziative. Il lavoro degli esperti dell’Indonesian ...

Incidente Ethiopian Airlines - Alberto Angela ricorda l'archeologo Sebastiano Tusa : "Penso a quanto ci mancherà la sua capacità di viaggiare nel passato e anche la sua umanità", ha detto Angela. Tusa era "una...

Incidente Ethiopian - a bordo c'erano 19 rappresentanti Onu : ... ha colpito le persone con cui ho lavorato" ha detto, contattato da askanews, Viacheslav Fetisov, leggenda dell'hockey mondiale, ambasciatore Onu per l'Artico e l'Antartide e campione dello sport ...

Incidente aereo Ethiopian Airlines : la compagnia aerea blocca tutti i Boeing 737 Max : Ethiopian Airlines ha annunciato questa mattina di avere bloccato tutti gli aerei Boeing 737-8 Max in via precauzionale e in attesa che si conoscano i motivi del disastro aereo che ieri ha provocato 157 vittime. In una nota la compagnia spiega che “a seguito del tragico Incidente del 10 marzo, Ethiopian Airlines ha deciso di tenere a terra tutti i Boeing 737 Max. Non si conoscono ancora le cause della sciagura e la decisione è presa in via ...