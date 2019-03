Sanremo Young | Vince Tecla | tensione fra Belen e Tatangelo

dilei

(Di sabato 16 marzo 2019) È andata in onda questa sera la finalissimacondotta da Antonella Clerici, puntata molto attesa non solo per l’annuncio del vincitore del teen talent con il primo posto conquistato daInsolia, ma soprattutto per le polemiche che vedono protagonista Amanda Lear, giudice dell’Academy e gli scontri cone Annacontinua ad essere protagonista prendendo posizione, criticando l’esibizione del concorrente, Giuseppe (Ciccarese) con Anna, dichiarando che sembrerebbe “essersi tirato indietro” e non aver osato abbastanza, non avendola quindi convinta fino in fondo.Tutti gli altri giurati, inclusa la cantante protagonista del duo, l’hanno invece difeso, sottolineando come la canzone fosse molto difficile, per le tonalità, pensate per una voce femminile. “Non vorrei essere la cattiva del film, lo dico solo perché è la finalissima” ha ...

