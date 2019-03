Beto O’Rourke | ecco il candidato alla Casa Bianca che al liceo faceva l’hacker sovversivo

meteoweb.eu

(Di sabato 16 marzo 2019) Ora che è ufficialmente unO’Rourke deve per forza difendersi dalle rivelazioni imbarazzanti riguardo al suo passato di ragazzo. Durante il, infatti,parte di un gruppo di hacker che si era dato il nome ‘Cult of the Dead Cow‘. “Non è una cosa di cui sono orgoglioso oggi“, ha detto il 46enne democratico parlando della sua partecipazione, quando era teen ager, al gruppo che aveva come obiettivo di diffondere a tutti gli strumenti per hackerare sistemi di Windows. O’Rourke ha affermato di aver lasciato il gruppo prima che questo obiettivo diventasse operativo.L’ex deputato del Texas, diventato famoso a livello nazionale con la sua candidatura lo scorso anno al Senato, nonostante la sconfitta, non è stato costretto a giustificarsi solo per il suo passato di hacker in erba. Si è detto anche ...

