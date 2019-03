Ciclogenesi esplosiva nelle plains centrali USA

retemeteoamatori

(Di mercoledì 13 marzo 2019) Una potente tempesta di marzo sta colpendo gli USAe scaricherà con se forti nevicate dal Colorado al Nord Dakota accompagnate da forte vento. La stessa depressione sta alimentando forti venti meridionali al Centro-sud.satellite oiderno delle 16.00 ora italiana Ma perchè? Sta ad indicare un rapido calo della pressione al centro di questa. Minimo 24 hpa in un giorno. Nel Kansas si potrebbe toccare il record di 971hpa fissato nel 1973.Mentre la tempesta si rafforza dovrebbe muoversi verso nord-est . Diffuse nevicate entro Domani da Denver fino a Fargo con possibili disagi alla guida e strade chiuse ma anche dei tetti che potrebbero cedere al peso della neve. In queste zone gli accumuli potrebbero superare i 50cm fin locali 70cm.Probabile la chiusura dell’aereoporto di Denver con disagi in quelli limitrofi(gia’ 1500 i voli ...

