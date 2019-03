Juve | quanto vale il passaggio ai quarti di Champions

Marcelo-Juventus - rottura totale con il Real : ecco quanto costerà! : MARCELO JUVENTUS- La Juventus si prepara a mettere le mani su Marcelo. Il terzino brasiliano, chiaramente in rotta con il Real Madrid, sarebbe pronto a dire addio al club spagnolo a fine stagione per abbracciare un inizio di una nuova avventura. La Juventus osserva interessata. Secondo quanto riportato dai colleghi di “La Stampa“, il giocatore […] More

Tonali-Juventus - piano bianconero : ecco quanto costerà il nuovo Pirlo : TONALI JUVENTUS- La Juventus starebbe valutando attentamente la possibilità di mettere le mani su Sandro Tonali, attuale centrocampista del Brescia e prossimo obiettivo di mercato delle big italiane ed europee. La Juventus osserva interessata, anche se ci sarà da valutare attentamente il da farsi in vista della prossima estate. La società lombarda valuta il giocatore […] More

#GetReady - la Juventus lancia la remuntada/ Video - 'Dimenticate quanto successo...' : La Juventus lancia l'operazione remuntada con l'hashtag #GetReady e un Video da brivido su Twitter in vista del ritorno contro l'Atletico Madrid

Marcelo-Juventus - ecco quanto costerà il brasiliano : affare Paratici : MARCELO JUVENTUS- Come noto, la Juventus sarebbe ormai pronta a mettere le mani su Marcelo, terzino attualmente in forza al Real Madrid, ma ormai pronto a dire addio al club spagnolo al termine della stagione. Un addio annunciato e parzialmente confermato. Paratici si prepara a studiare il colpo ad effetto. Chiaramente, l’arrivo di Marcelo potrebbe […] More

Marcelo-Juventus - Perez ha detto sì : ecco quanto costerà il brasiliano : MARCELO JUVENTUS- Secondo quanto riportato da “Don Balon”, la Juventus sarebbe pronta a mettere le mani in maniera concreta su Marcelo. Florentino Perez avrebbe detto sì alla cessione del terzino brasiliano e la Juventus sarebbe pronta a piombare con forte decisione sul giocatore. Paratici studia il colpo ad effetto: quanto costerà l’attuale terzino del Real […] More

Juve fuori agli ottavi? Uno sguardo ai conti : ecco quanto perderebbe! : Juve OTTAVI- Come evidenziato dai colleghi di “SportMediaset“, una Juventus fuori agli ottavi di finale di Champions League, potrebbe rappresentare un macigno totale, sia per quel che riguarda i tifosi, sia per quel che riguarda i ricavi. Di fatto, in caso di eliminazione contro l’Atletico Madrid, la Juventus perderebbe dai 37,5 ai 41,5 milioni di […] More

Juventus - quanto vale la qualificazione ai quarti : Juventus quanto vale qualificazione quarti champions – La Juventus sfida l’Atletico Madrid: obiettivo i quarti di finale di Champions League. Andrà in scena stasera la sfida d’andata per gli ottavi tra i bianconeri e gli spagnoli, al Wanda Metropolitano di Madrid. Ma quanto può valere passare il turno per il club torinese? Al momento attuale, […] L'articolo Juventus, quanto vale la qualificazione ai quarti è stato realizzato da ...

Maglietta Cristiano Ronaldo : ecco quanto ha già guadagnato la Juve! : Maglietta Cristiano Ronaldo- Numeri record e acquisto azzeccato sotto tutti i punti di vista. Di fatto, oltre che una macchina da gol, Ronaldo si conferma anche una macchina da fatturato. Come evidenziato dall’odierna edizione di “Il Tirreno”, l’attaccante portoghese, fino a questo momento, avrebbe già venduto circa 520mila magliette. Numeri da capogiro che sentenziano uno […] More

Marcelo-Juventus - ecco quanto costerà il terzino : piano Paratici : MARCELO JUVENTUS- La Juventus si prepara a mettere le mani su Marcelo. Il terzino brasiliano, attualmente fuori dai piani del tecnico Solari, sarebbe pronto dire addio a fine stagione. Un addio totale condito dalle continue esclusioni del giocatore dalla formazione titolare degli spagnoli. Marcelo lascerà il Real Madrid e la Juventus studia il nuovo colpo […] More

Salah-Juventus - ora spunta la conferma : ecco quanto costerà! : SALAH JUVENTUS- Fabio Paratici prepara il colpo ad effetto in vista della prossima sessione di mercato estiva. Come evidenziato nei giorni scorsi, i bianconeri sarebbero pronti a mettere le mani su Salah, attualmente in forza al Liverpool. Solo fantacalcio? No. Nelle ultime ore starebbero arrivando diverse conferme e anche l’idea di un potenziale scambio alla […] More

Quanto guadagna Ramsey alla Juventus : stipendio e durata contratto : Quanto guadagna Ramsey alla Juventus: stipendio e durata contratto stipendio Ramsey alla Juventus Dal primo luglio 2019, Aaron Ramsey sarà un nuovo giocatore della Juventus. L’annuncio sul sito della società: contratto fino al 30 giugno 2023, il gallese – che arriva a parametro zero dagli inglesi dell’Arsenal – guadagnerà 7 milioni di euro netti a stagione più i bonus. Quanto guadagna Ramsey: 7 milioni a stagione fino al ...

Quanto guadagna Ramsey alla Juventus : stipendio e durata contratto : Quanto guadagna Ramsey alla Juventus: stipendio e durata contratto Dal primo luglio 2019, Aaron Ramsey sarà un nuovo giocatore della Juventus. L’annuncio sul sito della società: contratto fino al 30 giugno 2023, il gallese – che arriva a parametro zero dagli inglesi dell’Arsenal – guadagnerà 7 milioni di euro netti a stagione più i bonus. Quanto guadagna Ramsey: 7 milioni a stagione fino al 2023 Così recita il messaggio apparso ...

Quanto valgono gli ottavi di Champions per le casse di Roma e Juventus : Oltre ai sogni di gloria, per Roma e Juventus ci sono anche più di 11 milioni di motivi per superare gli ottavi di Champions League che scattano il 12 febbraio. Se le due squadre dovessero passare ai quarti, infatti, metterebbero nelle proprie casse una cifra che oscilla tra gli 11 e i 12 milioni di euro, tutti derivanti dai premi previsti dall'UEFA. Curiosamente, questa cifra assomiglia molto a quella in ballo per la Roma in occasione dello ...

UFFICIALE - Sturaro al Genoa : maxi plusvalenza - ecco quanto incasserà la Juve! : Tramite nota UFFICIALE sul proprio sito internet, la Juventus ha reso noto il passaggio UFFICIALE di Stefano Sturaro al Genoa. Un obbligo di riscatto già scattato e che consentirà alla Juventus di incassare 16,5 milioni, esercitando una plusvalenza di 12,5 milioni di euro. Leggi anche: Rinnovo Rugani, ecco quando guadagnerà il difensore Sturaro Genoa: super […] More