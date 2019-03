Juve-Atletico Madrid | 3-0 La Diretta Ronaldo su rigore | spagnoli ribaltati

Juventus-Atletico Madrid 3-0 - tripletta di Cristiano Ronaldo : i bianconeri rimontano e si qualificano ai quarti di Champions : Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo e di nuovo Cristiano Ronaldo. La Juventus lo aveva comprato per serate così e il fenomeno non ha tradito. Nella serata più dura, contro l’avversario più difficile da affrontare per i bianconeri e a livello tattico, il giocatore più forte del mondo ha fatto il giocatore più forte del mondo. Tre gol, due di testa e uno su rigore all’83esimo dopo una straripante discesa di Federico Bernardeschi, e ...

Doppietta di Cristiano Ronaldo all'Atletico - adesso i tifosi della Juventus ci credono veramente : Doppietta di Cristiano Ronaldo all'Atletico, adesso i tifosi della Juventus ci credono veramente TORINO - A inizio ripresa, la Juventus si è portata sul 2-0 contro l'Atletico Madrid pareggiando il ...

Champions - Juventus-Atletico 2-0 : Cristiano Ronaldo fa esplodere lo Stadium : Juventus-Atletico Madrid, Cristiano Ronaldo nella foto Ansa TORINO - Champions League, ritorno degli ottavi di finale . Juventus-Atletico Madrid 2-0, gol: Cristiano Ronaldo di testa su assist di ...

Ronaldo colpisce ancora di testa! La Juve rientra sull'Atletico 2 : 0* : Guardate Juventus-Atletico Madrid in diretta esclusiva ---> QUIGuardate Manchester City-Schalke in diretta esclusiva ---> QUI

Juventus-Atletico Madrid - ironia social per Pirlo : ... l'ex calciatore bianconero, Andrea Pirlo , è intervenuto nel ruolo di inviato a bordo campo per l'emittente 'Sky Sport'. Gli appassionati sportivi si sono subito scatenati sui social network per ...

Juventus-Atletico Madrid in TV e in streaming : Stasera la Juventus deve rimontare il 2-0 subito nella partita di andata per qualificarsi ai quarti di Champions League: dove vederla in diretta TV

Juventus-Atletico Madrid 2-0 : sintesi e risultato in diretta live : Juventus-Atletico Madrid, Champions League: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Juventus-Atletico Madrid : diretta streaming - formazioni e cronaca in tempo reale LIVE (3-0) : Juventus-Atletico Madrid: diretta streaming, formazioni e cronaca in tempo reale LIVE (3-0) diretta Juventus-Atletico Madrid: secondo tempo 92′ Giallo per Vitolo: proteste in occasione del calcio di punizione su Ronaldo che gli costa il cartellino. 90′ L’arbitro assegna 5 minuti di recupero. 86′ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! CRISTIANO RONALDO, LA TRIPLETTA DI CR7! STRAORDINARIA LA SUA PARTITA! DAL DISCHETTO ...

Juve-Atletico Madrid : 2-0 La Diretta Super Ronaldo raddoppia : Atmosfera da Partita dell'Anno all'Allianz Stadium e record assoluto d'incasso, con 5 milioni e 200mila euro. La Juventus contro l'Atletico Madrid deve ribaltare lo 0-2 del Wanda Metropolitano. ...

Juventus - Atlético Madrid : cronaca live - 2-0 - : 65 : Emre Can a terra per una botta al ginocchio, si rialza. 62 : ci prova Correa, palla fuori. 57 : punizione di CR7, ribatte la barriera. 55 : la Juve non allenta la propria pressione, scarsa ...

Juve-Atletico Madrid : 2-0 La Diretta Esce Spinazzola - dentro Dybala : Atmosfera da Partita dell'Anno all'Allianz Stadium e record assoluto d'incasso, con 5 milioni e 200mila euro. La Juventus contro l'Atletico Madrid deve ribaltare lo 0-2 del Wanda...

VAR JuveNTUS ATLETICO MADRID/ Video : Chiellini fa gol - ma Kuipers annulla! : Var JUVENTUS ATLETICO MADRID, primo caso dopo appena 4': annullata una rete ai bianconeri, Kuipers stoppa l'esultanza di Giorgio Chiellini.

VIDEO Cristiano Ronaldo 2-0 - Juventus-Atletico : doppietta CR7 : La Juventus impatta la doppia sfida con l’Atletico Madrid: ancora Cristiano Ronaldo a segno per la personale doppietta al 49′. Con questo punteggio si andrebbe ai supplementari. IL RADDOPPIO DI Ronaldo #Juventus 2:0 #Atletico / #ChampionsLeague / Round of 16 / 49' #Ronaldo#JuveAtleti https://t.co/B3TsD3V7Ag — VIDEOGoals HD (@VIDEOGoalsHD) March 12, 2019 CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO DEL PRIMO GOL DI Cristiano ...

Juventus-Atletico Madrid - raddoppio Cristiano Ronaldo : miracolo di Oblak ma la goal-line technology convalida la rete [VIDEO] : Raddoppia la Juventus con la doppietta personale di Cristiano Ronaldo: CR7 svetta ancora di testa su assist di Cancelo, Oblak ci arriva ma la goal-line technology convalida la rete La Juventus rimonta il 2-0 dell’andata subito al Wanda Metropolitano di Madrid grazie alla doppietta di Cristiano Ronaldo. Dopo la rete segnata nel primo tempo, il fuoriclasse portoghese raddoppia della ripresa, ancora una volta di testa, questa volta su ...