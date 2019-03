Cuneo | gli incendi e i forti venti devastano la provincia

Cuneo - bambina 4 anni violentata dal padre/ Trovati video degli abusi sul cellulare : Cuneo, bambina di 4 anni violentata dal padre: nel suo cellulare video degli abusi. Le indagini dopo la confidenza della figlia alla nonna

Cuneo - violentava la figlia di 4 anni : sul cellulare i video degli abusi : Raccontava che il papà faceva "cose strane" con lei nella doccia e accusava dolori al basso ventre. Poi la scoperta: la piccola veniva violentata dal padre, un operaio in un'azienda in provincia di Cuneo.L'uomo è stato ora condannato per violenza sessuale aggravata con il rito abbreviato e dovrà scontare una pena di quattro anni e nove mesi di carcere.È stata la moglie del 30enne, dopo i racconti della figlia di 4 anni, a trovare nel telefono ...

Volley femminile - serie A1 2019. 23ma giornata : Conegliano a Cuneo per il sigillo sul primo posto. Impegni duri per Novara e Scandicci : Trasferta che può valere il primo posto finale nella regular season per l’Imoco Conegliano, capolista della serie A1 con 6 punti di vantaggio su Novara e a cui potrebbe bastare un successo da qui alla fine della stagione regolare per conquistare il primo posto. Le venete saranno di scena sul campo della Bosca San Bernardo Cuneo, squadra in piena lotta per la conquista di un posto nei play-off: le piemontesi sono attualmente ottave con 5 ...

Cuneo. Al Teatro Toselli la mia battaglia con Elio Germano : Appuntamento a Teatro giovedì 14 marzo alle ore 21. Al Teatro Toselli di Cuneo va in scena “La mia battaglia” di Elio Germano

Boccia : ok salario minimo e taglio Cuneo : 17.50 Il salario minimo e la riduzione del cuneo fiscale sono "cose condivisibili, in particolare il taglio del cuneo che è un pezzo del patto per la fabbrica sottoscritto con i sindacati". Lo dice il presidente degli industriali Boccia. Le stime al ribasso dell'Ocse sul Pil sono "un motivo in più per reagire. Bisogna prendere atto della situazione e costruire una stagione che va oltre il contratto di governo, evolvendo in una fase di ...

Salario minimo - Boccia : “È una proposta condivisibile. Anche taglio Cuneo fiscale” : “Condivisibile”. Il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, definisce così l’idea di un Salario minimo insieme al taglio del cuneo fiscale per le aziende. Dopo mesi di ‘corpo a corpo’ con il governo su Tav, reddito di cittadinanza e decreto Dignità, il numero uno degli industriali esprime parole di apprezzamento per un provvedimento allo studio del governo. La proposta di un Salario minimo abbinato al taglio ...

Lavoro - Di Maio : "Prossimi obiettivi salario minimo e taglio Cuneo fiscale" : "Il salario minimo e il taglio del cuneo fiscale sono il mio prossimo obiettivo" . Ad affermarlo è stato il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio , intervistato ...

Cuneo : chi vuole può cucire a maglia quadrati per le coperte contro la violenza sulle donne : ALICE MARINI - Si inserisce nel calendario di eventi dell'8 marzo e dintorni, ma vedrà la luce soltanto nel mese di novembre il progetto "Viva Vittoria Cuneo", dal nome dell'associazione bresciana che ...

Furto di portafogli : 19enne inseguito dall'atrio della stazione di Cuneo e preso vicino all'ospedale : Riceviamo e pubblichiamo: "Aumentati da inizio anno i servizi di controllo della Polizia di Stato per prevenire criminalità e degrado nell'ambito delle Stazioni Ferroviarie, con risultati che non ...

Di Maio : «Tutti i risparmi della spending review al taglio del Cuneo» : Tariffe Inail, reddito di cittadinanza, decreto dignità e produttività. Il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio parla con Il Sole 24 Ore dopo la firma del decreto che aggiorna le tariffe Inail con un risparmio per le imprese stimabile in circa 500 milioni...

Fisco - Di Maio : tariffe Inail ridotte - ora taglio a Cuneo fiscale : Milano, 28 feb., askanews, - 'Con la spending review di quest'anno abbasseremo il cuneo fiscale'. A dirlo, in un'intervista al Sole 24 Ore, il vice premier Luigi Di Maio. 'L'aggiornamento delle ...

Fisco - tagliate del 32% le tariffe INAIL del 2019. Di Maio : 'Giù Cuneo fiscale' : 'Uno sgravio importante per le aziende che lo aspettavano da 20 anni', ha aggiunto Di Maio, precisando che il nuovo sistema tariffario 'si adegua ai cambiamenti del mondo del lavoro' , con l'ingresso ...