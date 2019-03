Che Dio ci aiuti 5 | spoiler episodi 19 e 20 | Suor Angela accusata del rapimento di Mattia

Blastingnews

(Di martedì 12 marzo 2019) Dopo la messa in onda della nona puntata della longeva serie televisiva 'Che Dio ci5', giovedì 21 marzo si assisterà alla puntata finale della fiction prodotta dalla Lux Vide. Detto ciò, le anticipazioni del diciannovesimoo del decimo appuntamento, dal titolo "Addio", fanno notare che le dinamiche del convento saranno caratterizzate da numerosi sconvolgimenti improvvisi.prenderà una decisione 'dubbia' con l'intento di aiutare il piccolo. La religiosa deciderà infatti di fuggire via dal convento senza avvisare le altree, non lasciando alcuna traccia. La donna non dirà a nessuno del piano e tale situazione allarmerà gli animi di Nico eCostanza, i quali vorranno trovare il modo per mettersi in contatto con la stessa. Nell'immediato non si avranno però notizie sul conto dellaa, a dimostrazione del fatto che quest'ultima non vuole ...

marcofurfaro : La cosa che fa più incazzare è che Salvini sa bene che Cirinnà voleva irridire la cultura fascista e maschilista, n… - RaiUno : “Dio conosce il mondo perché l’ha concepito nella sua mente come dall’esterno, prima che fosse creato. Noi non ne c… - ivanscalfarotto : Se dobbiamo difendere la triade “Dio-Patria-Famiglia” significa che siamo già pronti per “credere-obbedire-combatte… -