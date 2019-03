ilsole24ore

(Di lunedì 11 marzo 2019) Il leader del Carroccio, il vicepremier Matteo Salvini, chiede risposte rapide, anche per rilanciare un'economia, quella italiana, che attualmente versa in recessione tecnica, unica nell'Eurozona. «...

fisco24_info : Dopo il compromesso sulla Tav accelera il dossier per sbloccare i cantieri: Trovato in extremis il compromesso sull… - 24notizieItalia : Dopo il compromesso sulla Tav accelera il dossier per sbloccare i cantieri - Rvuzaki : RT @madrockworld: @mydevjil @Rvuzaki @aciredef_ La pillola anticoncezionale è quella che prendi 28 giorni al mese. La pillola del giorno do… -