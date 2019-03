Concorso Regione Campania | 10 mila posti | bando slitta ad aprile

Sanità Lazio - la Regione fa il Concorso ma mette da parte gli infermieri delle coop. La Cisl : “Ora in 3.500 rischiano il posto” : Hanno tirato la carretta per 10 anni. O anche di più. Hanno fatto sì che la fragile Sanità laziale reggesse l’urto della crisi nonostante la spada di Damocle di un commissariamento, lavorando ogni giorno nell’emergenza allo stesso livello e con le stesse responsabilità dei loro colleghi più “fortunati”. Eppure, oggi che si profila il tanto sospirato sblocco delle assunzioni, in 3.500 rischiano di rimanere al palo, magari “colpevoli” di non ...

Concorso Regione Campania - 10 mila posti : in arrivo il bando : Manca sempre meno alla pubblicazione del bando per il mega corso- Concorso unico che verrà indetto dalla Regione Campania per l’inserimento di migliaia di giovani negli enti locali della Regione che hanno aderito alla convenzione. Lo scorso novembre, infatti, è stato deliberato dalla Giunta Regionale l’affidamento delle procedure di selezione del corso- Concorso Regione Campania al Formez PA che lo gestirà nell’ambito del ...

Concorso Dsga - i posti per ogni regione : tante opportunità in Piemonte e Lombardia : Il Concorso per Dsga che si terrà in questo 2019 è una delle selezioni più attese da chi sta cercando lavoro. Ancora una volta saranno migliaia e migliaia gli italiani che confideranno in questo Concorso per trovare occupazione. I posti messi a disposizione per gli aspiranti Dsga (Direttore servizi generali amministrativi) sono 2004 e potranno partecipare non solo i possessori delle lauree magistrali o diplomi di laurea specialistiche richiesti, ...