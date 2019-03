Algeria,Bouteflika stop sua candidatura

Il presidente algerinoha deciso di non presentarsi alle elezioni e ha rinviato il voto del 18 aprile. Lo scrive l'agenzia Aps, citando una nota della presidenza algerina., gravemente ammalato, era da settimane nel mirino di forti proteste di piazza contro la suaper un quinto mandato. E il premier Ouyahia si è dimesso dopo la decisione didi rinviare il voto e promesso alla nazione una struttura di leadership ad interim per pianificare nuove elezioni.(Di lunedì 11 marzo 2019)

