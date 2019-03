Sicurezza | a Milano è scontro tra il sindaco Sala e Matteo Salvini

Sicurezza a Milano - duello Sala-Salvini : Milano, 10 marzo 2019 - Uno è a confrontarsi all'ora di colazione con gli abitanti di Dergano nel locale Rob de Matt. L'altro, qualche ora dopo, è a festeggiare il suo compleanno all'hotel Principe di ...

Milano - messa alla gogna da Salvini : "Dovrebbe tenere alla Sicurezza e invece scatena gli odiatori contro una donna" : Presa di mira sui social del ministro per la seconda volta, riceve migliaia di insulti a sfondo sessuale, minacce e commenti sull'aspetto estetico. "Mi fa orrore pensare che chi ha un ruolo istituzionale possa usare il potere per mettermi a rischio così"

Cyber security e Sicurezza urbana - l'evento di Cisco a Milano : Roma, 4 mar., askanews, - In un mondo contraddistinto da un tessuto urbano sempre più connesso alla Rete, la sicurezza dei cittadini passa anche dalla capacità delle città di proteggersi ed essere ...

Milano. Comune - Regione e Prefettura insieme per la Sicurezza nei luoghi di lavoro : Milano sempre più attenta a promuovere e supportare le iniziative volte a sensibilizzare le aziende sulla sicurezza nei luoghi di

A Milano gli addetti alla segnalazione aggiuntiva per la Sicurezza : Scatta a Milano la sperimentazione degli ASA nelle competizioni sportive agonistiche podistiche su strada. Gli addetti alla segnalazione aggiuntiva, già

Migranti : a Milano un registro per richiedenti asilo per 'aggirare' Dl Sicurezza : Vi potranno iscriversi coloro che hanno perso il diritto di residenza e di registrarsi all'anagrafe per effetto del provvedimento voluto dal ministro dell'Interno Salvini

Milano : Salvini - 'da polizia a Rogoredo a nuovi agenti - aumenta Sicurezza' : Milano, 8 feb. (AdnKronos) - "Entro le prossime settimane si completeranno gli ultimi rinforzi nelle questure lombarde: in questi giorni arriveranno a Milano altri 25 agenti, più i due al commissariato di Monza. Il governo ha deciso di bloccare il taglio delle specialità di polizia come la Postale,

Condomini con più di 50 anni - a Milano obbligo di verifica sulla Sicurezza statica : Check up obbligatorio per i Condomini milanesi costruiti fino al 1968. Entro l'anno dovranno dotarsi del Certificato di idoneità statica, Cis,, pena l'impossibilità per i proprietari di vendere i ...

Dl Sicurezza - Sala : "Comuni vengono penalizzati - soprattutto città 'accoglienti' come Milano" : 'In questo decreto Sicurezza vengono penalizzate le città più accoglienti e grandi, ci sono sensibilità diverse su questo decreto'. Queste le parole di Beppe Sala, sindaco di Milano, intervistato al ...

Sicurezza : De Corato - emergenza a Milano 10mila delitti su 100mila abitanti (2) : (AdnKronos) - "Ovviamente -continua De Corato- bisogna tenere conto anche del fatto che in questo calcolo non sono considerati i reati commessi dai clandestini. Però, a detta del sindaco di Milano, senza questi ultimi la città si fermerebbe". Milano, aggiunge, è "una città violenta e le classifiche

Sicurezza : De Corato - emergenza a Milano 10mila delitti su 100mila abitanti : Milano, 9 gen. (AdnKronos) - "Ancora una volta Milano, secondo i dati Istat, vince la classifica di città con il tasso di delittuosità più alto di Italia, addirittura 10.908 delitti ogni 100 mila abitanti, un record, che riconferma l'emergenza Sicurezza, al quale ormai il sindaco Sala e la sua Giunt

Milano - presidio contro il decreto Sicurezza : Protesta in piazza della Scala, nel centro di Milano, contro il decreto sicurezza del ministro dell'Interno Salvini nell'ambito della manifestazione promossa dalla Rete No Cpr che contesta l'apertura ...

Dl Sicurezza - il sindaco di Milano Sala : 'Salvini ci ripensi' : Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha invitato il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, a rivedere il decreto Sicurezza. "Così non va, noi sindaci avevamo chiesto che venisse ascoltata la nostra ...

Decreto Sicurezza - Milano si unisce al coro dei no : "Salvini ci ascolti" : L'Ispi, l'Istituto di Politica Internazionale, calcola che saranno 600mila entro il 2020. I sindaci protestano perché sarebbero i primi a far fronte a questa - per ora soltanto presunta - emergenza. ...