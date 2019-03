Il sociologo | «Ecco perché forse è meglio essere single»

vanityfair

(Di domenica 10 marzo 2019) Nonostante il tasso di divorzio, in Italia, continui ad aumentare (dal 1991 è più che quadruplicato, secondo i dati Istat), la vita di coppia e quella di famiglia continuano adidealizzate. E iguardati con un po’ di sospetto. «Nessuno si prenderà cura di loro quando invecchieranno, moriranno da soli, abbandonati anche dai loro gatti».Ma, in realtà, la «tudine» sarebbe la soluzione più efficace per raggiungere la felicità e sentirsi realizzati. Lo afferma, nel suo ultimo libro, Happyhood: The Rising Acceptance e Celebration of Solo Living, ilElyakim Kislev, ricercatore e professore a contratto presso l’Università ebraica di Gerusalemme, che ha esaminato le ragioni che hanno contribuito a rendere ila categoria in più rapida crescita in molti Paesi del mondo. E ha scoperto che chi non ha un partner mostra più segni di ...

neXtquotidiano : RT @mrjaco83: Un signore che si definisce “sociologo del lavoro”, che non parla di politiche attive del lavoro o di livelli di produttività… - mrjaco83 : Un signore che si definisce “sociologo del lavoro”, che non parla di politiche attive del lavoro o di livelli di pr… - Pupi18054216 : RT @Acidelius: Se non sbaglio De Rita è un sociologo. Ecco, ‘socc sta minchia’ -