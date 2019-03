Abu Mazen nomina un premier anti Hamas per la Palestina

Abu Mazen : "Gerusalemme è palestinese" : 17.10 "Non consentiremo ad alcuno di ordire complotti contro Gerusalemme, che resterà la capitale eterna dello Stato palestinese". Così il presidente dell' Anp, Abu Mazen, intervenendo a Ramallah alle celebrazioni per l'anniversario della costituzione di al Fatah. Abu Mazen, riferisce l'agenzia ufficiale di stampa palestinese Wafa, punta il dito contro il presidente Usa, Donald Trump: "Non gli consentiremo di svendere Gerusalemme a Israele".