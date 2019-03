La Confessione | Gomez a Gratteri | “Perché Napolitano non la volle ministro?” “Mi

La Confessione - Gratteri a Gomez su Nove : “’Ndrangheta garantisce 30% dei voti in Calabria - punta su cavallo vincente” : Ospite de “La Confessione ” di Peter Gomez venerdì 8 marzo alle 22.45 su Nove è Nicola Gratteri . Il giornalista e il Procuratore della Repubblica di Catanzaro discutono sul peso che la criminalità organizzata esercita sulle elezioni politiche. “Quanti voti riesce a garantire l’associazione mafiosa in Calabria ?”, chiede Gomez . “In alcuni territori ad alta densità ‘ndranghetista possiamo parlare anche del ...

La Confessione - Valeria Marini : “Per chi ho votato? Salvini”. Gomez : “Giusto bloccare dei minorenni su una nave?” : “Matteo Salvini? Uno che lavora davvero per il bene dell’Italia”. Valeria Marini, ospite de “La Confessione” venerdì 8 marzo alle 22.45 su Nove, non nasconde al conduttore Peter Gomez la sua passione per il ministro dell’Interno: “Mi piace perché è una persona molto diretta, molto concreta, non si fa intimorire, non si ferma davanti alle difficoltà ed è una persona che veramente lavora per poter migliorare la situazione”. ...