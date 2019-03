Uomini e Donne | Andrea Dal Corso si ' riavvicina' alla Langella su Instragram

Blastingnews

(Di giovedì 7 marzo 2019) Ci sarà oppure no il lieto fine traDale Teresadopo la mancata scelta a? Ad oggi è ancora difficile dirlo, ma nelle ultime ore sembra che il modello veneto abbia iniziato a seguire la campana su Instagram, alimentando ancora di più il gossip. Non è ancora arrivata una risposta da parte della napoletana, ma i suoi silenzi fanno credere che forse la situazione tra i due giovani non sia ancora del tutto persa.Dalriconquista dellaSono passate alcune settimane dscelta in villa di Teresain cui la ragazza aveva ricevuto un no daDalche l’aveva letteralmente spiazzata. Dopo alcuni giorni i due ragazzi si erano confrontati durante la registrazione del trono classico di, in cui l’imprenditore vinicolo veneziano aveva cercato di spiegare le sue motivazioni rispetto al ‘no’. Sembrava finita ...

Radio105 : «L'8 marzo ha un significato diverso dall'uscita con le amiche, l'8 marzo deve ricordare a tutti, soprattutto agli… - CarloStagnaro : Né caramelle né scioperi, ma dignità, rispetto e #lavoro per le donne come per gli uomini: la cosa più saggia da fa… - massimozedda : Grazie a tutte le cittadine e a tutti i cittadini che ci hanno votato. Alle donne e agli uomini che si sono impegna… -