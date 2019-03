Tav | nessuna decisione dopo 5 ore di vertice | UE pronta a richiedere 800 milioni

blogo

(Di giovedì 7 marzo 2019)Si è concluso alle due del mattino senza un accordo il nuovodi cinque ore a Palazzo Chigi sulla Tav Torino-Lione, come anticipato nella mattinata di ieri dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Cinque lunghe ore in cui i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, affiancati dal Ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli non sono stati in grado di prendere unaIl tempo stringe. Conte ha promesso che entro domani sapremo se la Tav si farà o no e gli occhi dell'Unione Europea sono puntati sull'Italia: la Commissione UE sta per inviare una lettera all'esecutivo gialloverde per ricordare che dire no alla Tav verrà preso come una violazione di due diversi regolamenti UE del 2013 e che l'Italia dovrà restituire gli 800di euro già stanziati dall'UE. 300dovranno essere restituiti entro il mese di marzo, i restanti 500in ...

