Membri del clan Spada chiedono il reddito di cittadinanza

(Di giovedì 7 marzo 2019)Il Messaggero, quotidiano di Roma, ha riportato e verificato una notizia secondo la quale alcunidelhanno presentato la domanda per ildi. La fonte, in particolare, è il CAF della Cisl di Ostia. Ebbene, secondo quanto raccontano gli impiegati del Centro di Assistenza Fiscale, "almeno tre nuclei della famigliahanno preso appuntamento per la compilazione dell'idee, il documento è senz'altro prerogativa per poter chiedere poi ildi".Ricordiamo che ilè osservato speciale dopo l'indagine del giornalista di Raidue Daniele Piervincenzi, che fu aggredito da Robertocon una testata. E Robertoè stato condannato per quell'aggressione a sei anni di carcere (dove si trova attualmente dopo la conferma in Appello).Pronta è arrivata la replica del ministro del Lavoro Luigi Di Maio, che ha ...

