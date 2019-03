Genny ' a carogna è diventato un collaboratore di giustizia

Genny 'a Carogna è diventato un pentito : Genny 'a Carogna si pente ed è pronto a collaborare con la giustizia. Gennaro De Tommaso , uno dei capi ultras del Napoli, da tre anni in carcere con l'accusa di traffico internazionale di ...

Genny 'a Carogna è diventato un pentito : Genny 'a Carogna si pente ed è pronto a collaborare con la giustizia. Gennaro De Tommaso, uno dei capi ultras del Napoli, da tre anni in carcere con l'accusa di traffico internazionale di stupefacenti, già da alcune settimane avrebbe intrapreso colloqui con la Dda di Napoli. L'Italia conosce quello che per i compagni di curva è Genny 'a Carogna circa cinque anni fa, il 3 maggio 2014 per l'esattezza, durante la finale di Coppa ...

