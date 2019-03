F1 | Helmut Marko | “La Ferrari è davanti a tutti | ma la Mercedes è dietro alla Red Bull”

F1 – Possibile ritorno di Sebastian Vettel in Red Bull? Helmut Marko mette le cose in chiaro : Il consulente del team di Milton Keynes ha parlato della possibilità di un ritorno di Sebastian Vettel Non lo esclude, ma nemmeno lo conferma. Helmut Marko non si sbilancia circa un Possibile ritorno di Sebastian Vettel alla Red Bull, team con cui ha ho portato a casa ben quattro titoli mondiali. Photo4/LaPresse Il consulente della scuderia austriaca è stato interpellato, ai microfoni di motorsport-total.com, su vantaggi e svantaggi di ...

F1 - Helmut Marko interviene a difesa di Gasly : “non sarà un pilota numero due - non è nello stile Red Bull” : Il super consulente della Red Bull ha parlato del pilota francese, giunto a Milton Keynes per sostituire Daniel Ricciardo Partito Ricciardo con destinazione Renault, la Red Bull ha deciso di sostituirlo con Pierre Gasly. Dopo un anno di apprendistato in Toro Rosso, il francese ha compiuto il grande salto, andando ad affiancare Verstappen nel team di Milton Keynes. Photo4/LaPresse sarà complicato tenere inizialmente il ritmo di ‘Mad ...

F1 - Helmut Marko esagera : “il mancato arrivo di Buemi in Toro Rosso? Non avevamo soldi per pagarlo” : Il consulente della Red Bull ha parlato del mancato passaggio in Toro Rosso di Buemi, rimasto così in Formula E Sebastien Buemi non guiderà la Toro Rosso in questa stagione, rimanendo così in Formula E e mantenendo il proprio ruolo di terzo pilota in Red Bull. La delusione per non aver avuto il sedile della scuderia di Faenza però è stata palpabile per il francese, battuto dalla concorrenza di Daniil Kvyat e Alexander Albon. Sul suo ...

F1 - la rivelazione di Helmut Marko : “rimasi sorpreso quando vidi Verstappen piangere all’interno del box” : Il super consulente della scuderia austriaca ha rivelato un curioso retroscena risalente al Gp di Montecarlo La stagione 2018 di Max Verstappen è stata un continuo saliscendi, con le difficoltà di inizio anno trasformatesi poi in prestazioni esaltanti dal Paul Ricard in poi. © Photo4 / LaPresse Il punto più basso è stato senza dubbio a Montecarlo, quando l’olandese andò a sbattere alle Piscine nel corso delle FP3 perdendo la ...

MotoGp - Helmut Marko sferza Ricciardo : “è un dato specifico - Verstappen è un pilota migliore di Daniel” : Il consulente della Red Bull si è soffermato sui due ex compagni di squadra, sottolineando come l’olandese sia un pilota migliore dell’australiano Le loro strade si sono separate, ma Daniel Ricciardo e Max Verstappen continuano ad essere messi a paragone. L’ultimo ad averlo fatto è stato Helmut Marko che, intervenuto a Motorsport.com, ha sottolineato come l’olandese sia un pilota migliore rispetto ...