Se state pensando di giocarvi Resident Evil 0 | HD e 4 su Nintendo Switch | preparatevi a

(Di giovedì 28 febbraio 2019) FinalmenteHD, 0 e 4 sono disponibili su, naturalmente l'arrivo di questi 3 classici è stato accolto molto positivamente dall'utenza... Ma la stessa cosa non si può certo dire del prezzo, decisamente esagerato.Come riportano i colleghi di Eurogamer.net, i 3 titoli costeranno ben 29,99 euro l'uno, ovviamente nessuno vuole mettere in discussione la validità dei giochi, tuttavia la cifra è decisamente esagerata, considerate infatti che4 costa solo meno della metà del prezzo chepropone agli utenti, senza contare i numerosi bundle decisamente più vantaggiosi a disposizione degli altri utenti.La cosiddetta tassa(così è stata ribattezzata dalla community), è legata al fatto che produrre i giochi su cartuccia sia più costoso rispetto alla controparte su disco. Inoltre i prezzi dei titoli in digitale (almeno su console) ...

