Arsenal | Özil svela | ' Avevo lasciato il calcio per dedicarmi al ping pong'

Arsenal - Özil festeggia cento partite da escluso - ma senza di lui i Gunners fanno meglio : Tra queste, come ovvio e plausibile, la scelta tecnica dello stesso Emery che, soprattutto da novembre in poi, ha "visto" pochissimo il campione del mondo 2014. Dunque quella fascia da capitano ...

Arsenal - Ozil offerto a tutti : ma due cose fanno paura : L' Arsenal ha messo sul mercato Mesut Ozil , trequartista tedesco. Come scrive il Corriere dello Sport , i Gunners hanno offerto il giocatore a diversi club, ma ci sono due cose che fanno paura: l'ingaggio del giocatore, 9 milioni di euro all'anno, e la scadenza del contratto, 2021,. Il giocatore ...

Calciomercato Inter - Perisic Arsenal : i Gunners offrono lo scambio con Ozil : Calciomercato Inter – Il club nerazzurro ha ufficializzato nella serata di oggi l’arrivo di Cedric Soares, terzino giunto in prestito con diritto di riscatto dal Southampton. Con la laterale portoghese potrebbe concludersi il mercato in entrata della società meneghina. In realtà però ci potrebbe essere ancora uno spiraglio per quanto riguarda un possibile acquisto. Affinché […] L'articolo Calciomercato Inter, Perisic Arsenal: i ...

L'Arsenal ci prova : Ozil all'Inter in cambio di Perisic : Perisic e l'Inter: la storia " ormai non ci sono più dubbi " è ai titoli di coda. Lo ha ammesso con grande serenità anche Luciano Spalletti : "Piace a diversi club, ma bisogna che ci siano dei numeri ...

Calciomercato Inter - l’Arsenal all’assalto per Perisic : offerto Ozil come contropartita : Ozil per Perisic, questa la proposta dell’Arsenal per portare a Londra il calciatore dell’Inter non proprio nella sua migliore annata nerazzurra Ozil per Perisic, l’Arsenal le prova tutte per portare a Londra l’esterno croato dell’Inter. I nerazzurri, che sinora avevano rigettato offerte attorno ai 40 milioni da parte dell’Arsenal, adesso devono meditare sulla possibilità di avere in cambio un calciatore ...

Inter - Nainggolan in uscita : clamoroso scambio con Ozil dell'Arsenal? (RUMORS) : Il giocatore che ha deluso maggiormente le attese in casa Inter in questa prima parte della stagione è stato Radja Nainggolan. Sabato scorso contro il Sassuolo il centrocampista belga è partito ancora una volta dalla panchina, mostrando una forma fisica quantomeno precaria. Il tecnico nerazzuro, Luciano Spalletti, qualche settimana fa aveva dichiarato come il giocatore debba cominciare a mettere l'Inter davanti a tutto visto che ci sono almeno ...

Arsenal - Emery 'contro' Ozil : l'allenatore lo esclude anche dalla sua squadra di paintball : Di sicuro, quando Unai Emery ha deciso di postare la foto sul suo profilo Twitter, non aveva calcolato le possibili reazioni della "Rete". I tifosi sono maliziosi, sempre pronti a cercare il ...

Inter - l'Arsenal offre Ozil : non è nei piani di Emery (RUMORS) : L'Inter si sta muovendo già in vista della prossima stagione per rinforzare la rosa a disposizione del tecnico, Luciano Spalletti. A dimostrarlo c'è l'accordo trovato con il centrale uruguaiano, Diego Godin, che arriverà a parametro zero, essendo in scadenza di contratto con l'Atletico Madrid. In questa sessione di mercato, invece, la società nerazzurra farà poco o nulla, non avendo grandissimi problemi e dovendo sottostare ai paletti del fair ...

Calciomercato Inter - l’Arsenal mette alla porta Ozil e lo offre ai nerazzurri : Calciomercato Inter – Secondo quanto riportato dal Sun, Mesut Ozil sarebbe stato offerto all’Inter. Unai Emery vorrebbe riuscire a cedere il regista tedesco 30enne nel tentativo di ottenere cifre da poter reinvestire per l’acquisto centrocampista del Barcellona Denis Suarez nel corso dell’attuale sessione di Calciomercato. L’ex Real Madrid non farebbe più parte dei piani futuri […] L'articolo Calciomercato ...

Calciomercato - Mesut Ozil resta all’Arsenal : l’agente chiude all’addio : Calciomercato, Mesut Ozil non si muoverà da Londra durante la finestra di mercato invernale, l’agente è stato chiaro in merito Erkut Sogut, agente di Mesut Ozil, ha ritenuto opportuno uscire allo scoperto per chiarire quale sarà il futuro del proprio assistito dopo le voci che lo vorrebbero lontano dall’Arsenal. Sogut ha parlato ai microfoni di Goal.com chiarendo che Ozil non lascerà il club londinese a gennaio: ...

Arsenal - l'ex Petit : 'Ozil da due anni è un fantasma in campo' - : 'Ozil era uno dei migliori calciatori al mondo ma adesso penso che abbia perso il desiderio di giocare. Mesut non è più lui. Nella partita con il Brighton è stato sostituito nell'intervallo ...

Arsenal - Ozil getta a terra la fascia da capitano : così nasce la rottura con Emery? : Il 2018 sta per concludersi e forse è questa l'unica notizia lieta delle ultime settimane per quanto riguarda Mesut Ozil. Non è stato un anno facile per il centrocampista dell'Arsenal infatti. La foto ...