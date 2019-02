Tennis | ATP San Paolo 2019 | Lorenzo Sonego lotta ma cede in tre set a Leonardo Mayer

Tennis - ATP San Paolo 2019 : Alessandro Giannessi lotta ma esce al primo turno del torneo brasiliano : Finisce al primo turno del tabellone principale il torneo ATP 250 di San Paolo per il qualificato italiano Alessandro Giannessi: sulla terra battuta indoor brasiliana l’azzurro cede al serbo Laslo Djere, che si impone per 7-6 (5) 4-6 6-4 dopo due ore e mezza di aspra battaglia sportiva. Nel primo set l’italiano inizia malissimo, cedendo a trenta la battuta in apertura, ma poi ha il pregio di restare aggrappato alla partita e, proprio ...

Tennis - ATP Dubai 2019 : Federer ai quarti - Verdasco ko in 3 set : Roger Federer si qualifica per i quarti di finale del Dubai Duty Free Tennis Championships, ricco torneo ATP 500, montepremi di 2.736.845 dollari, in corso sul cemento della metropoli degli Emirati ...

Tennis o calcio? La scelta di Roberto Bautista Agut : dai giovani del Villarreal alla classifica ATP : Roberto Bautista Agut ha giocato fra i giovani del Villarreal prima di dedicarsi al Tennis: lo spagnolo spiega che aver rinunciato al calcio è stata una decisione difficile Il calcio è uno degli sport più popolari e affascinanti al mondo, dunque non è raro trovare alcuni sportivi che hanno cullato, da giovani, il sogno di diventare calciatori e poi, per una svolta particolare nelle loro vite, si siano ritrovati ad accellere in ...

Tennis : nuovo torneo ATP in Italia? A Monza nel 2020 e si gioca sull’erba : Un nuovo torneo ATP sull’erba e all’Autodromo di Monza. Non è pura fantasia, ma una possibilità che potrebbe concretizzarsi il prossimo anno. La massima organizzazione del Tennis mondiale ha deciso di inserire un nuovo torneo nell’ultima settimana di giugno e tra la candidature ricevute c’è anche quella della città lombarda. Una proposta che vede la presenza della Mito Group di Roma, a cui sarà affidata ...

Tennis - ATP Acapulco 2019 : Rafa Nadal batte Mischa Zverev e vola agli ottavi di finale : Dopo Roger Federer, è toccato anche a Rafa Nadal 'tornare in ufficio'. Il maiorchino, a un mese dalla batosta riscevuta nella finale degli Australian Open da Novak Djokovic, è rientrato senza problemi ...

Tennis - ATP Acapulco : Seppi cade contro Kyrgios - che sfida con Nadal : Acapulco - Andreas Seppi non ce l'ha fatta. Dopo un inizio decisamente in salita, ha provato a raddrizzare il match contro Nick Kyrgios , ma ormai era troppo tardi. Finisce così al primo turno il ...

Tennis - ATP Acapulco 2019 : Seppi sconfitto all’esordio. Ko in due set contro l’australiano Kyrgios : Finisce al primo turno l’avventura di Andreas Seppi nel torneo ATP di Acapulco. Sul cemento messicano l’altoatesino è stato sconfitto in due set dall’australiano Nick Kyrgios, numero 72 del mondo, con il punteggio di 6-3 7-5 dopo un’ora e quindici minuti di gioco. Seppi ha perso subito il servizio in apertura di match, mentre dall’altra parte Kyrgios con la battuta non ha concesso nulla all’italiano, che ha ...

Tennis - ATP San Paolo 2019 : Paolo Lorenzi esce al primo turno sconfitto dall’argentino Londero : Paolo Lorenzi esce al primo turno del torneo ATP 250 di Tennis di San Paolo: sulla terra rossa indoor brasiliana il Tennista azzurro cede all’esordio all’argentino Juan Ignacio Londero, numero 7 delle seeding, che si impone per 7-6 (3) 6-1 dopo un’ora e venti di gioco. Decisivo l’esito del primo set, durato quasi un’ora, con l’azzurro che cede di schianto nel secondo. Nella prima frazione regna sovrano ...

Tennis - ATP Dubai 2018 : Matteo Berrettini esce di scena al primo turno. Amara sconfitta in tre set contro Denis Kudla : sconfitta Amara all’esordio per Matteo Berrettini nell’ATP di Dubai (Emirati Arabi) di Tennis. Nel ricco torneo ATP 500 dotato di un montepremi di 2.736.845 dollari il 22enne azzurro, numero 56 del mondo, è stato sconfitto con il punteggio di 2-6 7-5 7-5 dallo statunitense Denis Kudla, numero 68 del ranking, che si conferma una specie di bestia nera per il laziale, visto il terzo successo maturato in quattro match. Una sconfitta che ...

Tennis - ATP 500 Acapulco 2019 : Peter Gojowczyk rimonta Federico Gaio e lo elimina in tre set : Federico Gaio, dopo aver superato le qualificazioni del torneo ATP 500 di Acapulco, non riesce a superare l’ostacolo del tedesco Peter Gojowczyk. Il faentino, che gli rende quasi 150 posizioni nella classifica mondiale, perde con il punteggio di 5-7 6-4 6-2 in poco meno di due ore. Gojowczyk avrà ora di fronte l’australiano John Millman, che ha eliminato un altro qualificato, l’iberico Marcel Granollers, per 6-3 6-4. Nel primo ...

Tennis - ATP San Paolo : Lorenzo Sonego si impone al primo turno contro Federico Delbonis. L’argentino sconfitto in due set : Lorenzo Sonego comincia con il piglio giusto l’ATP di San Paolo (Brasile). Sul rosso sudamericano l’azzurro (n.114 del mondo) si è imposto 6-4 6-4 contro l’argentino Federico Delbonis (n.81 del ranking) e ha conquistato l’accesso al secondo turno. Grazie ad un ottimo Tennis, specie con il dritto, il giocatore nostrano ha prevalso nei confronti del rivale in 1 ora e 24 minuti di gioco con pieno merito e al prossimo turno ...

Tennis - ATP Dubai : Federer inizia bene - battuto Kohlschreiber : Dubai - inizia bene la rincorsa di Roger Federer verso il centesimo titolo in carriera. A Dubai, lo svizzero ha sconfitto il tedesco Philipp Kohlschreiber per la quattordicesima volta in altrettanti ...

Tennis - ATP Dubai 2019 : Thomas Fabbiano sconfitto all’esordio da Fernando Verdasco : Si interrompe al primo turno il cammino di Thomas Fabbiano nel torneo ATP di Dubai. Il pugliese è stato sconfitto in rimonta dallo spagnolo Fernando Verdasco con il punteggio di 3-6 6-3 6-2 dopo due ore di gioco. All’Italia resta dunque il solo Matteo Berrettini, che farà il suo esordio domani contro l’americano Denis Kudla. La testa di serie numero uno è Kei Nishikori, ma questo è anche il torneo che segna il ritorno in campo di ...

Tennis : ranking ATP - Cecchinato nuovo n°1 azzurro. Scavalcato Fognini al 16° posto : L'ennesimo riconoscimento per Cecchinato, che 12 mesi fa era fuori dai primi 100 del mondo e che nel frattempo ha vinto tre tornei , Budapest, Umago, Buenos Aires, e conquistato le semifinali del ...