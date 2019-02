Scontro Tria-Di Maio su conti e aumenti IVA Il titolare del Tesoro smentisce

Manovra - Scontro in commissione. Tria : mi avete massacrato : Roma, 27 dic., askanews, - Toni accesi e duro scontro fra i parlamentari della commissione Bilancio durante l'audizione del ministro dell'Economia, Giovanni Tria , sulla Manovra . Volano accuse e critiche fra i deputati e nei confronti del ministro, sfociate in insulti secondo alcuni parlamentari. Il ministro ha risposto piccato alle ...

Manovra - Scontro in commissione. Tria : mi avete massacrato : Roma, 27 dic. , askanews, - Toni accesi e duro scontro fra i parlamentari della commissione Bilancio durante l'audizione del ministro dell'Economia, Giovanni Tria , sulla Manovra . Volano accuse e critiche fra i deputati e nei confronti del ministro, sfociate in insulti secondo alcuni parlamentari.Il ministro ha risposto piccato alle ...

Manovra - Scontro Tria-Pd in commissione : 23.02 Bagarre in commissione Bilancio della Camera durante le risposte del ministro dell'Economia Tria sulla Manovra. I toni si sono alzati dopo che il ministro ha replicato alle critiche del Pd, dicendosi "massacrato" dalle accuse e attribuendo al precedente governo la responsabilità della situazione difficile sul fronte della finanza pubblica. In particolare lo scontro ha riguardato le clausole Iva e i rapporti con l'Ue. In commissione si ...